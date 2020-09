Κόσμος

Φάκελος με θανατηφόρο δηλητήριο εστάλη στον Λευκό Οίκο

Το FBI έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Τι αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Φάκελος που προοριζόταν για τον Λευκό Οίκο περιείχε ρικίνη, ένα θανατηφόρο δηλητήριο, μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα ομοσπονδιακό αξιωματούχο, ο οποίος ενημερώθηκε για την υπόθεση.

Ο φάκελος, ο οποίος πιστεύεται ότι προερχόταν από τον Καναδά, εντοπίσθηκε σε κυβερνητικό ταχυδρομικό κέντρο πριν φθάσει στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους New York Times, το CNN και την Wall Street Journal.

Το FBI απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι οι υπηρεσίες του, «η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και η Υπηρεσία Εποπτείας των αμερικανικών ταχυδρομείων ερευνούν ύποπτη επιστολή η οποία παρελήφθη σε κυβερνητικό ταχυδρομικό κέντρο. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει γνωστή απειλή για την δημόσια ασφάλεια».

Ο Λευκός Οίκος και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.