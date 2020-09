Κοινωνία

Νεκρή 17χρονη σε τροχαίο δυστύχημα

Θανατηφόρο τροχαίο με μοτοσικλέτα, σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κέρκυρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Κέρκυρα, με θύμα ένα 17χρονο κορίτσι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το kerkyrasimera.gr, επικαλούμενο πηγές της Αστυνομίας, το τροχαίο έγινε στη θέση Καλλιθέα Καναλιών, από Μαρκάτο προς ΕΡΤ.

Η μηχανή που οδηγούσε η 17χρονη, για αγνώστους μέχρι στιγμής λόγους, εξετράπη της πορείας της, ενώ δεν υπήρξε εμπλοκή άλλου οχήματος.

Η 17χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου άφησε την τελευταία της πνοή.