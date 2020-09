Κοινωνία

“Ιανός”: μετρά τις πληγές της η Ελλάδα από τη φονική κακοκαιρία

Νεκρούς, αγνοούμενους, καταστροφές και προβλήματα αφήνει πίσω του ο μεσογειακός κυκλώνας. Αγγίζουν τις 1000 οι διασώσεις από την Πυροσβεστική. Πού κινείται η κακοκαιρία.

Βιβλικές καταστροφές, τρεις νεκρούς, αγνοούμενους, καταστροφές και αμέτρητα προβλήματα αφήνει πίσω του ο μεσογειακός κυκλώνας "Ιανός", ο οποίος πλέον κινείται προς την Αφρική. Τουλάχιστον 942 απεγκλωβισμοί και διασώσεις έχει πραγματοποιήσει η Πυροσβεστική από την αρχή της κακοκαιρίας, ενώ έχει δεχθεί 2.450 κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και αρκετές από αυτές είναι σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν μία ηλικιωμένη γυναίκα από οικία στην Τοπική Κοινότητα Βασιλή στα Φάρσαλα Θεσσαλίας και ένας άνδρας, 63 ετών, πλησίον του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας, ενώ νεκρός εντοπίστηκε σήμερα και ο 62χρονος άνδρας από την Καστανιά Καρδίτσας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη του σπιτιού του. Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έδινε μάχη από την πρώτη στιγμή να εντοπίσει τον άτυχο άνδρα και τελικά τον βρήκε το πρωί νεκρό μέσα στο σπίτι του, καταπλακωμένο από χώματα και πέτρες.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό, σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας, μιας 43χρονης οδηγού, η οποία αγνοείται στην περιοχή του Μουζακίου, αν και το αυτοκίνητό της βρέθηκε χθες. Η 43χρονη φαρμακοποιός που, το βράδυ της Παρασκευής, αγνοώντας τις απαγορεύσεις, επιχείρησε να διασχίσει τον Πάμισο ποταμό στο Μουζάκι, παρασύρθηκε κι έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες βοσκοί που βρίσκονται σε κτηνοτροφική μονάδα στο Μακρυχώρι, παραμένουν στον χώρο και δεν επιθυμούν να τους μεταφέρουν σε άλλο σημείο. Σήμερα θα γίνει προσπάθεια από τις αρμόδιες αρχές να τους προμηθεύσουν με είδη πρώτης ανάγκης.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία του Δήμου Μουζακίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής. Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης, αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο των περιοχών του δήμου, κάνοντας δυσχερή έως αδύνατη τη μετακίνηση των μαθητών.

Στο "μάτι" της κακοκαιρίας "Ιανός" βρέθηκε το βράδυ η Κρήτη και κυρίως το Ηράκλειο, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κεραυνοί, οι οποίοι εμπόδισαν ακόμα και πτήσεις να προσγειωθούν. Από την έντονη βροχόπτωση κατέρρευσε μπαλκόνι από διώροφο κτίριο στην περιοχή της Αλικαρνασσού, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κανένας τραυματισμός. Ωστόσο, τα μπάζα έπεσαν πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σε φάση αποκατάστασης των άμεσων αναγκών για την πρόσβαση σε οικίες, δρόμους και στις βασικές εγκαταστάσεις σε υποδομές όπως είναι η ηλεκτροδότηση προχωρούν οι αρμόδιοι φορείς στην περιοχή των Φαρσάλων, η οποία μετράει μεγάλες καταστροφές αλλά και μια νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία. Ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωσε ότι ο δήμος επιχειρεί να στηρίξει την τοπική κοινωνία και να τακτοποιηθούν θέματα της καθημερινότητας. Όπως είπε όλα τα συνεργεία του δήμου επιχειρούν για να διαμορφώσουν συνθήκες αποκατάστασης, απομακρύνοντας λάσπες, αλλά και ανοίγοντας διόδους για να απομακρυνθούν τα νερά σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Μεταξύ άλλων ο δήμαρχος είπε ότι δόθηκαν από χθες 250 μερίδες φαγητό σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης. Παράλληλα ο κ. Εσκίογλου σημείωσε ότι ο δήμος διέθεσε πάνω από 1500 μπουκάλια νερό στους κατοίκους των περιοχών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενώ τόνισε πως αξιοποιήθηκε και το τοπικό ξενοδοχείο της περιοχής για ανθρώπους που χρειάστηκε να διαμείνουν. Αναφορικά με το μέγεθος των καταστροφών, ο δήμαρχος Φαρσάλων σημείωσε ότι ζημιές έχει υποστεί ολόκληρος ο κάμπος της περιοχής, για να επισημάνει πως η καταγραφή των ζημιών θα αρχίσει από αύριο Δευτέρα. «Σήμερα είμαστε στη φάση της αποκατάστασης των άμεσων αναγκών. Η καταγραφή των ζημιών θα ξεκινήσει από αύριο Δευτέρα. Τώρα μας ενδιαφέρει να μπορέσουν οι άνθρωποι να λειτουργήσουν και να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Οι καταστροφές πάντως είναι μεγάλες. Έχουν καταστραφεί σχεδόν όλα τα χωριά και στις ορεινές περιοχές υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο» είπε καταλήγοντας ο δήμαρχος.

Στο Νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Λευκάδα) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 759 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 93 διασώσεις, 308 αντλήσεις, 426 κοπές δέντρων, και 58 αφαιρέσεις αντικειμένων. Στη Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 69 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 25 αντλήσεις και 44 κοπές δέντρων.

Στην Στερεά Ελλάδα (Λαμία, Λουτρά Υπάτης, Λειανοκλάδι, Μακρακώμη και Μεξιάτες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 257 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 77 διασώσεις, 198 αντλήσεις και 6 κοπές δέντρων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας (Λουτρά Ωραίας Ελένης) η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 42 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 40 αντλήσεις υδάτων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στη Θεσσαλία (Μαγνησία, Φάρσαλα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Ρούσσο, Τρίκαλα, Λάρισα και Σοφάδες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες έχουν δεχθεί 1.372 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 772 διασώσεις, 870 αντλήσεις και 40 κοπές δέντρων.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με όλους τους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων. Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Χαρδαλιάς: Είναι ώρα για πολύ σκληρή δουλειά και για λίγα λόγια

Στην Κεφαλονιά βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, όπου έλεγξε ο ίδιος με το ελικόπτερο τις ζημιές που άφησε πίσω του ο μεσογειακός κυκλώνας "Ιανός" κσι στην συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη με τους φορείς του νησιού. "Είναι ώρα για πολύ σκληρή δουλειά και για λίγα λόγια, ασχοληθήκαμε με λεπτομέρειες για ζητήματα που αφορούν την άμεση αποκατάσταση και την επιστροφή στην κανονικότητα για το νησί της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης" δήλωσε με το πέρας της συνεδρίασης ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς συνεχίζει σήμερα τις επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές. Το πρωί ταξίδεψε στο νησί της Ζακύνθου όπου συμμετέχει σε σύσκεψη, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, ώστε να ενημερωθεί λεπτομερώς για τα προβλήματα που άφησε πίσω η κακοκαιρία. Ο κ. Χαρδαλιάς έφθασε με το ελικόπτερο λίγα μετά τις 10:00 το πρωί στο νησί, προερχόμενος από την Ιθάκη και προσγειώθηκε στο γήπεδο της Ζακύνθου.

Εκεί τον υποδέχτηκαν ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, ο δήμαρχος Ζακύνθου Νικήτας Αρετάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Στασινόπουλος, η υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας Μαρία Μουζάκη, ο αστυνομικός διευθυντής Ζακύνθου Θεόδωρος Τσατσαρης και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χρήστος Καλογερόπουλος. Αμέσως μετά επισκέφθηκε το 1ο Νεκροταφείο Ζακύνθου, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο, καθώς οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον μεσογειακό κυκλώνα είναι πολύ μεγάλες.