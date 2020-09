Πολιτική

“Ιανός” - Χαρδαλιάς: ώρα για πολύ δουλειά και λίγα λόγια...

Στην Κεφαλονιά βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, όπου έλεγξε ο ίδιος με το ελικόπτερο τις ζημιές που άφησε πίσω του ο μεσογειακός κυκλώνας "Ιανός" κσι στην συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη με τους φορείς του νησιού.

"Είναι ώρα για πολύ σκληρή δουλειά και για λίγα λόγια, ασχοληθήκαμε με λεπτομέρειες για ζητήματα που αφορούν την άμεση αποκατάσταση και την επιστροφή στην κανονικότητα για το νησί της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης" δήλωσε με το πέρας της συνεδρίασης ο κ. Χαρδαλιάς.

Ακολούθως αναφέρθηκε στα θέματα που συζητήθηκαν στην σύσκεψη όπου τόνισε ότι " λεπτομέρειες που αφορούν τα δίκτυα ηλεκτρισμού, στα δίκτυα της υδρευσης, τα ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση των οδικων δικτύων ήταν στην βασική ατζέντα της συζήτησης μας".

Ακόμα ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, δήλωσε ότι "εχουμε κάνει μια σημαντική πρόοδο και έχουμε δημιουργήσει όλα εκείνα τα δεδομένα ώστε η Κεφαλονιά να επιστρέψει στην κανονικότητα της".

Ο κ. Χαρδαλιάς συνεχίζει σήμερα τις επισκέψεις στις πληγείσες περιοχές καθώς θα επισκεφθεί διαδοχικά την Ιθάκη και την Ζάκυνθο.