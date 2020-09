Κόσμος

Συναγερμός στον Λευκό Οίκο για τον φάκελο με το θανατηφόρο δηλητήριο

Το FBI ερευνά την ύποπτη επιστολή, η οποία παρελήφθη σε κυβερνητικό ταχυδρομικό κέντρο...

Συναγερμός έχει σημάνει στον Λευκό Οίκο για τον φάκελο που περιείχε θανατηφόρο δηλητήριο και πιστεύεται ότι προερχόταν από τον Καναδά.

Ο φάκελος εντοπίσθηκε σε κυβερνητικό ταχυδρομικό κέντρο πριν φθάσει στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τους New York Times, το CNN και την Wall Street Journal. Το FBI απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι οι υπηρεσίες του, «η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ και η Υπηρεσία Εποπτείας των αμερικανικών ταχυδρομείων ερευνούν ύποπτη επιστολή η οποία παρελήφθη σε κυβερνητικό ταχυδρομικό κέντρο. Αυτήν την στιγμή, δεν υπάρχει γνωστή απειλή για την δημόσια ασφάλεια». Ο Λευκός Οίκος και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Η ρικίνη βρίσκεται στους σπόρους του ρίκινου του κοινού, αλλά απαιτείται επεξεργασία για να μετατραπεί σε βιολογικό όπλο. Η ρικίνη μπορεί να επιφέρει τον θάνατο σε 36 έως 72 ώρες μετά την έκθεση σε μία ποσότητα μικρή όσο το κεφάλι της καρφίτσας. Δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο στην ρικίνη. Σειρά περιστατικών έχει καταγραφεί με αποστολή φακέλων με ρικίνη σε αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το 2018, ο Ουίλιαμ Κλάιντ Αλεν ΙΙΙ από την Γιούτα καταδικάσθηκε για απειλές με βάση την ρικίνη. Είχε αποστείλει απειλητικές επιστολές στον Τραμπ και άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους , ανάμεσά τους και ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι. Ολες οι επιστολές περιείχαν «υλικό του φυτού».Ο Αλεν παραμένει υπό κράτησιν. Σε χωριστά περιστατικά, δύο άνθρωποι έχουν καταδικασθεί για την αποστολή επιστολών με ρικίνη στον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Τον Μάιο 2014, ο Τζέιμς Εβερετ Ντούτσκε από το Μισισιπή καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 25 ετών αφού ομολόγησε την ενοχή του στην αποστολή επιστολών με την θανατηφόρο ουσία στον Ομπάμα, καθώς και σε έναν γερουσιαστή και ένα πολιτειακό δικαστή. Τον Ιούλιο 2014, ένας ηθοποιός από το Τέξας καταδικάσθηκε σε φυλάκιση 18 ετών για την αποστολή επιστολών με ρικίνη στον Ομπάμα και τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ.