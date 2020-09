Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: τα εμβόλια είναι σε πολύ καλή τροχιά εξέλιξης

Τι είπε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής για το ενδεχόμενο τοπικών lockdown, νέων μέτρων και το διάστημα ανοσίας μετά τον εμβολιασμό.

Την εκτίμηση ότι τα εμβόλια για τον κορονοϊό είναι σε πολύ καλή τροχιά εξέλιξης έκανε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ και καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”.

Ο Πρύτανης τόνισε ωστόσο ότι τα εμβόλια θα προστατεύσουν τον έναν στους δύο πολίτες, ενώ από τη στιγμή που θα αρχίσει ο εμβολιασμός, θα χρειασθεί τουλάχιστον ένα εξάμηνο για την απόκτηση ανοσίας.

Ο κ. Δημόπουλος σημείωσε ότι στόχος των επιστημόνων είναι η σημαντική μείωση των κρουσμάτων στη χώρα μας, μέσα σε διάστημα 4 έως 6 εβδομάδες, έως ότου δηλαδή μπούμε σε χαμηλές θερμοκρασίες.

“Πρέπει να υπάρξει περιορισμός του κορονοϊού πριν μπούμε στο χειμώνα και πριν ξεκινήσουν οι άλλοι ιοί, όπως η γρίπη” τόνισε ο καθηγητής, ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο σκληρότερων μέτρων ή και τοπικών lockdown απάντησε ότι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τα επιδημιολογικά δεδομένα, θα κρίνουν τα εάν θα χρειαστεί κάτι τέτοιο.

Εξήγησε δε ότι η εφαρμογή της καραντίνας, στη χώρα μας, συνέβαλε στη μείωση των κρουσμάτων σε ποσοστό πάνω από 70%, ενώ το κλείσιμο των σχολείων κατά 10%.