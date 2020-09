Κοινωνία

“Ιανός” - ΔΕΔΔΗΕ: “Μάχη” για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές

Που έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και που συνεχίζουν να υφίστανται.

Συνεχίζονται και σήμερα με εντατικό ρυθμό οι εργασίες των συνεργείων του για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκύψει στο Δίκτυο από τη σφοδρή κακοκαιρία "Ιανός" σε όλες τις πληγείσες περιοχές, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την νεώτερη ενημέρωση:

-Στην Κεφαλονιά, έπειτα από την ηλεκτροδότηση των κρίσιμων υποδομών έχουν επανηλεκτροδοτηθεί η περιοχή περιαστικά του Αργοστολίου, η περιοχή της Σάμης, και του Ληξουρίου. Εκτεταμένες βλάβες παρουσιάζει το Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα του νησιού, για τις οποίες θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάστασή τους εντός της ημέρας.

-Στην Ιθάκη, τα ενισχυμένα από χθες το απόγευμα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν επανηλεκτροδοτήσει αρκετές περιοχές του νησιού μέχρι και το Βαθύ και συνεχίζουν πυρετωδώς τις εργασίες.

-Στη Ζάκυνθο, έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η ηλεκτροδότηση τόσο στο νότιο τμήμα του νησιού, όσο και στις περιοχές Τραγάκι, Κυψέλη, Κάτω, Μέσω και τμήμα στο άνω Γερακάριο, Αγ. Δημήτριο, Καλλιθέα, Πηγαδάκια, Καταστάρι και Ορθωνιές, όπου συνεχίζονται οι εργασίες των συνεργείων και σήμερα. Εκτεταμένες ζημιές παρουσιάζει το Δίκτυο στις περιοχές Αλυκές, Αλυκανάς, Μέσω και 'Ανω Βολίμα, Αγ. Νικόλαος, Αναφωνήτρια, Μαριές και Εξωχώρα Καμπί. Σημειώνεται ότι από χθες στο νησί έχει μεταβεί επιπλέον τεχνικό προσωπικό και εξοπλισμός.

-Στο Νομό Καρδίτσας, έχουν ηλεκτροδοτηθεί 59 υποσταθμοί στον αστικό ιστό της πόλης και συνεχίζονται ταυτόχρονα οι εργασίες άντλησης υδάτων για την ηλεκτροδότηση άλλων 55, με αντλητικά μηχανήματα που έχουν μεταφερθεί εκτάκτως από άλλες περιοχές. Επιπλέον σήμερα θα γίνει επιθεώρηση του Δικτύου στα σημεία που δεν είναι προσβάσιμα με drone, ενώ συνολικά στην περιοχή εργάζονται 10 συνεργεία. Οι εργασίες επανηλεκτροδότησης συνεχίζονται και στην περιοχή της ανατολικής και δυτικής Αργιθέας, καθώς και στα Φάρσαλα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Α. Μάνος και ο γενικός διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου Η. Μενεγάτος θα βρίσκονται το πρωί της Κυριακής στην πόλη της Καρδίτσας για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό όλων των εργασιών όπου βρίσκεται από χθες ο διευθυντής της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος Γ. Αθανασιάδης, ενώ η διευθύντρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ηπείρου Α. Κυρσανίδη μεταβαίνει στο νησί της Κεφαλονιάς.