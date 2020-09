Κοινωνία

Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος στο Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κινητοποίηση του Λιμενικού για ακυβέρνητο σκάφος με επτά επιβαίνοντες.

Σε δυσχερή θέση, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή Αγ.Γεωργίου Λαυρίου, βρέθηκε χθες βράδυ ιστιοφόρο σκάφος με 7 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ.

Πέντε από τους αλλοδαπούς περισυνελέγησαν σώοι και καλά στην υγεία τους από παραπλέον φορτηγό πλοίο και μεταφέρθηκαν στον Πειραιά, ενώ οι δύο παρέμειναν επί του σκάφους που ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Λαυρίου.