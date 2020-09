Οικονομία

Σκυλακάκης για επιστρεπτέα προκαταβολή: δεν θα επιστρέφεται μέρος της όπου υπάρχει lockdown

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών για το ενδεχόμενο φοροελαφρύνσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ποιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν μπόνους.

Ένα σημαντικό μέτρο, εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” τόνισε ότι σε περιοχές που θα εφαρμόζεται το μέτρο του lockdown δεν θα επιστρέφεται μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής.

“Είμαστε στη φάση του να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις εκεί που πρέπει και όσο πρέπει” είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκυλακάκης.

Σε ερώτηση για το εάν προβλέπονται φοροελαφρύνσεις, απάντησε ότι πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η πανδημία για να ληφθούν μόνιμα μέτρα, όπως η μείωση της φορολογίας. “Από το 2022 θα επιστρέψουν κάποιοι στόχοι, τουλάχιστον οι ευρωπαϊκοί” είπε χαρακτηριστικά.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι είναι μεγάλο στοίχημα η αξιοποίηση των πόρων του και σημείωσε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν καθυστερήσεις στα έργα για να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Ταμείου.

Γι αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε καλύτερες αμοιβές στους υπαλλήλους που θα “τρέξουν” το πρόγραμμα ανάκαμψης. “Οι άνθρωποι που θα δουλεύουν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά, θα αμείβονται περισσότερο” τόνισε και πρόσθεσε ότι χρειάζεται προσοχή στην διαχείριση του κρατικού χρήματος.

Κληθείς να σχολιάσει τα “πυρά” Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Σκυλακάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ζητά να ξοδεύονται πολύ περισσότερα χρήματα από όσα ήδη ξοδεύονται.