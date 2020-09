Κόσμος

Ιταλία: Εκλογές και δημοψήφισμα στη σκιά του κορονοϊού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις κάλπες σήμερα οι Ιταλοί για περιφερειακές, δημοτικές εκλογές και δημοψήφισμα, με μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό.

Οι Ιταλοί καλούνται σήμερα να ψηφίσουν στις περιφερειακές εκλογές σε επτά μεγάλες περιοχές της χώρας για την ανανέωση χιλίων δημοτικών συμβουλίων, καθώς και να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και των γερουσιαστών.

Τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν στις 07:00 (τοπική ώρα· 08:00 ώρα Ελλάδας) και θα λειτουργούν ως τις 23:00, αλλά και αύριο από τις 07:00 ως τις 15:00.

Στις τοπικές εκλογές καλούνται να εκφράσουν την βούλησή τους 18.000.000 πολίτες. Στο δημοψήφισμα, ο αριθμός των εχόντων δικαίωμα ψήφου ξεπερνά τους 46.000.000 ανθρώπους.

Σε ό,τι αφορά τις περιφέρειες, η κεντροαριστερά έχει βάσιμες ελπίδες να επικρατήσει στην Καμπανία, με πρωτεύουσα τη Νάπολη, ενώ όλα δείχνουν ότι η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι και οι σύμμαχοί της θα διατηρήσουν, με άνεση, την πλειοψηφία στο Βένετο.

Η συντηρητική παράταξη θεωρεί ότι μπορεί να νικήσει με διαφορά στη Λιγουρία (με κυριότερη πόλη τη Γένοβα) και, οριακά, στην κεντρική περιοχή Μάρκε.

Οι δυο πιο ενδιαφέρουσες πολιτικές μάχες θα δοθούν στις περιφέρειες της Απουλίας, στον Νότο, και της Τοσκάνης, στην κεντρική Ιταλία. Και οι δυο, έως τώρα, κυβερνήθηκαν από την κεντροαριστερά, αλλά ο Σαλβίνι, τα ακροδεξιά Αδέλφια της Ιταλίας και ό,τι απομένει από την Φόρτσα Ιτάλια του Σίλβιο Μπερλουσκόνι ζητούν από τους πολίτες «να επιλέξουν την ανανέωση και την αλλαγή». Το αποτέλεσμα, και στις δυο περιπτώσεις, είναι πολύ πιθανό να κριθεί με σχετικά μικρή διαφορά ψήφων.

Η συμμαχία του Κινήματος Πέντε Αστέρων και του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, που κυβερνά την χώρα, κατάφερε να παρουσιάσει κοινό υποψήφιο μόνον στη Λιγουρία. Η έλλειψη αυτή πνεύματος συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο θα βαρύνει, οπωσδήποτε, στο τελικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, η συντηρητική παράταξη κατεβαίνει παντού ενωμένη.

Τα αποτελέσματα των τοπικών αυτών εκλογών μπορεί να μην επηρεάσουν άμεσα την πορεία της κυβέρνησης του Τζουζέπε Κόντε, όμως από τη μια μπορεί να αποδυναμώσουν καθοριστικά τον επικεφαλής των Δημοκρατικών, τον Νικόλα Τζινγκαρέτι, κι από την άλλη θα καταδείξουν κατά πόσον συνεχίζεται η εντυπωσιακή φθίνουσα πορεία των «πεντάστερων».

Στις δημοτικές εκλογές, καλούνται να εκφράσουν την βούλησή τους οι κάτοικοι 957 πόλεων και κωμοπόλεων της χώρας. Στις μεγαλύτερες πόλεις, που ξεπερνούν τις 15.000 κατοίκους (όπως η Βενετία, η Μάντοβα, το Ρήγιο της Καλαβρίας, το βόρειο Μπολτσάνο), προβλέπεται δεύτερος γύρος σε δεκαπέντε ημέρες.

Υπάρχει και το σημαντικό κεφάλαιο του δημοψηφίσματος: οι Ιταλοί καλούνται να επικυρώσουν ή να απορρίψουν την απόφαση που έλαβαν πριν από έναν χρόνο τα πολιτικά κόμματα, με ομόφωνη ψήφο τους στο κοινοβούλιο, για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και των γερουσιαστών. Συνολικά, στο μέλλον δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 600· ως τώρα είναι 945.

Σύμφωνα με αναλυτές, θεωρείται πιθανή η επικράτηση του «ναι» στην περικοπή των εκλεγμένων αντιπροσώπων του ιταλικού λαού. Αν και τα κόμματα, στο μεταξύ, σε αρκετές περιπτώσεις άλλαξαν γνώμη: η αριστερά και η πολιτική δύναμη του Ματέο Ρέντσι τάσσονται ξεκάθαρα υπέρ του «όχι». Στη Λέγκα, τη Φόρτσα Ιτάλια και το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, που επισήμως στηρίζουν το «ναι», μέρος της ηγετικής ομάδας διαφοροποιήθηκε και δήλωσε ανοικτά ότι απορρίπτει την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση. Οι μόνες δυνάμεις που στην φάση αυτή δηλώνουν, χωρίς ενδοιασμούς, ότι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές πρέπει να μειωθούν είναι τα Πέντε Αστέρια και τα ακροδεξιά Αδέλφια της Ιταλίας.

Αν επικρατήσει το «ναι» στην περικοπή, πρέπει να ξανασχεδιαστούν οι εκλογικές περιφέρειες και να αλλάξει ο εκλογικός νόμος.

Σε όλα τα τμήματα τηρούνται αυστηρά μέτρα προστασίας, για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού: είσοδος και έξοδος είναι διαφορετικές, υπάρχει παντού αντισηπτικό για τα χέρια, η μάσκα προστασίας είναι υποχρεωτική, πάντως δεν τοποθετήθηκαν συσκευές θερμομέτρησης. Δήμαρχοι και νομάρχες παρότρυναν τους πολίτες που έχουν πυρετό ή παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα να μην πάνε να ψηφίσουν.

Μεγάλο μέρος των μελών των εφορευτικών επιτροπών (σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και το 50%) ζήτησε να αντικατασταθεί. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε, προφανώς, ο φόβος που προκαλεί η πανδημία.

Στο Μιλάνο πάντως, ο δήμος απηύθυνε έκκληση την Παρασκευή στους πολίτες να βοηθήσουν να καλυφθούν τα κενά. Υπήρξε ανταπόκριση και, όπως φαίνεται, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα.