Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στος έλεος της πανδημίας η Βραζιλία

Εκατοντάδες νέα κρούσματα στην χώρα σε 24 ώρες.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν ακόμη 739 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 και 33.057 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Στον γίγαντα της Λατινικής Αμερικής έχουν καταγραφεί επισήμως ως αυτό το στάδιο της πανδημίας του κορωνοϊού πάνω από 136.000 θάνατοι (136.532) και πάνω από 4,5 εκατομμύρια μολύνσεις (4.528.240). Η Βραζιλία κατατάσσεται δεύτερη στην υφήλιο ως προς τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας της πανδημίας, πίσω από τις ΗΠΑ, και τρίτη στον κόσμο σε αριθμό μολύνσεων, πίσω από τις ΗΠΑ και την Ινδία.

Η πολιτεία Σαν Πάουλου, η πολυπληθέστερη στη Βραζιλία, θρηνεί τα περισσότερα θύματα της πανδημίας στη χώρα – επισήμως, 33.927 θανάτους – ακολουθούμενη από αυτήν του Ρίο ντε Ζανέιρο (17.634).

Μολαταύτα, οι αρχές και στις δύο πολιτείες σχεδιάζουν την επανέναρξη των παραδόσεων με φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία από τον Οκτώβριο.