Εντυπωσιακό βίντεο: Η στιγμή που κεραυνός σκάει σε πυλώνα της ΔΕΗ

Κεραυνός προκάλεσε έκρηξη σε στύλο της ΔΕΗ. Το βίντεο "κόβει" την ανάσα...



Η κακοκαιρία "Ιανός" "χτύπησε", το βράδυ του Σαββάτου και την Κρήτη, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα. Από την έντονη βροχόπτωση σπίτια πλημμύρισαν, πλατείες μετατράπηκαν σε λίμνες, ενώ ένα μπαλκόνι κατέρρευσε.

H κεραυνική δραστηριότητα ήταν τέτοια που προκάλεσε εκρήξεις σε πυλώνες της ΔΕΗ στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο τμήμα του Εθνικού Δικτύου από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο.

Οι εκρήξεις προκάλεσαν και σταδιακές διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές. Μάλιστα ανά διαστήματα κοβόταν και επανερχόταν η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο με κεραυνό να σκάει πάνω σε πυλώνα της ΔΕΗ:

