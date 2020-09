Αθλητικά

Κορονοϊός - Ιταλία: επιστρέφουν στα γήπεδα οι φίλαθλοι

Από σήμερα έως 1000 φίλαθλοι στα γήπεδα της Serie A. Τι θα ισχύσει για τους αγώνες της Serie B και C.

Aνοίγουν από σήμερα τις πόρτες τους τα γήπεδα της ιταλικής Serie A, για παρουσία έως και 1000 φιλάθλοων στις εξέδρες.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, αυτό επιβεβαιώθηκε σε τηλεδιάσκεψη, όπου μεταξύ άλλων συμεμτείχαν οι υπουργοί Υγείας, Σπεράντζα και Αθλητισμού, Σπανταφόρα.

Όπως τονίστηκε, θα συνεχιστεί έως τις 7 Οκτωβρίου η ανάλυση στοιχείων από την ομάδα εργασίας κυβέρνησης και περιφερειών και με βάση επίσης τις εκτιμήσεις για την υγεία και την επιδημιολογική καμπύλη, θα καθοριστεί νέος αριθμός.

Αύριο θα συζητηθεί το μέτρο των 1000 φιλάθλων να ισχύσει στα γήπεδα και για τους αγώνες Serie B και C. Οι διατάξεις ασφαλείας αναφέρουν υποχρεωτική χρήση μάσκας και έλεγχο της θερμοκρασίας κατά την είσοδο.