Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Μεγαλώνει η θλιβερή λίστα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξήθηκε η λίστα των νεκρών στην χώρα μας. Κατέληξαν δύο ασθενείς.

Αυξάνεται η συνεχώς η μακάβρια λίστα των θυμάτων από κορονοϊό στην Ελλάδα, μετά το θάνατο μιας 74χρονης στη Θεσσαλονίκη και μιας 88χρονης στην Αθήνα, λόγω επιπλοκών που προκάλεσε ο ιός.

Η 74χρονη, που νοσηλευόταν στην Μονάδας Θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, κατέληξε τα ξημερώματα.

Το άλλο θύμα του ιού, η 88χρονη, που νοσηλευόταν σε απλή κλίνη στο «Σωτηρία» από τις 17 Σεπτεμβρίου κατέληξε λίγη ώρα μετά τη διασωλήνωσή της και λίγο πριν την μεταφέρουν ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου είχε καταλήξει ένας 88χρονος, ο οποίος είχε διακομιστεί από τη Νάουσα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Το σύνολο των νεκρών στη χώρα ανέβηκε στους 334.