ΕΝΦΙΑ: Πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση - Ποιοι δικαιούνται έκπτωση

Έως πότε θα καταβληθούν η πρώτη και η τελευταία δόση. Ποιοι οι φετινοί "κερδισμένοι".



Τις επόμενες ημέρες, θα λάβουν εκατομμύρια φορολογούμενοι, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, ενώ φέτος η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να εξοφλείται έως τις 30 Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου.



Τα νέα εκκαθαριστικά ενσωματώνουν τις μειώσεις του φόρου έως 30%, ανάλογα με το ύψος της ακίνητης περιουσίας οι οποίες ίσχυσαν και το 2019, εκπτώσεις 50% ή ακόμα και 100% για ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων αλλά και τις νέες επιβαρύνσεις για όσους έχουν τακτοποιήσει αυθαίρετες επιφάνειες κτισμάτων.



Συγκεκριμένα, για όσους τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους στα ακίνητά τους, ο φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος θα υπολογιστεί με βάση τη νέα μεγαλύτερη επιφάνεια του κτίσματος η οποία θα έχει δηλωθεί στο Ε9.



Στους κερδισμένους, ωστόσο, είναι όσοι έχασαν εισοδήματα από ενοίκια λόγω του υποχρεωτικού κουρέματος κατά 40% ή εάν συμφωνήσουν με τους ενοικιαστές τους σε μείωση του μισθώματος τουλάχιστον κατά 30% για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

Για τους ιδιοκτήτες αυτούς, το 30%-40% των “απολεσθέντων” ενοικίων, ανάλογα με το εάν το “κούρεμα” είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό, θα συμψηφιστεί αρχικά με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος και εάν αυτός έχει αποπληρωθεί με τον ΕΝΦΙΑ περιορίζοντας έτσι τη φορολογική επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν στο φετινό εκκαθαριστικό τις ίδιες μειώσεις του φόρου που ίσχυαν το 2019, οι οποίες ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας είναι 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ, 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τις 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τις 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες ή όσες περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα, κατά ποσοστό 80% και άνω εφόσον το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί φέτος σε έξι μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να εξοφλείται έως τις 30 Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου.