Τραγωδία στη Θήβα: όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό (εικόνες)

Θρήνος στη Θήβα! Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Τι αναφέρουν τα πρώτα στοιχεία.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στη Θήβα και συγκεκριμένα λίγο πριν στη διασταύρωση του Ελαιώνα.

Επιβατικό όχημα συγκρούστηκε με φορτηγό μεταφορικής εταιρείας, για άγνωστη ακόμα αιτία, με αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να χάσει τη ζωή του.

Άλλοι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του φορτηγού, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της πόλης.

Για τον απεγκλωβισμό τους χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τη Θήβα και τα Οινόφυτα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί το Τ.Τ. Θήβας.

Πηγή: e-sterea.gr