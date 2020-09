Αθλητικά

Συμπλοκή χούλιγκαν με τραυματίες και καταστροφές καταστημάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επεισόδια και οδομαχίες μεταξύ οπαδών.

Νέο αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ χούλιγκαν, τα ξημερώματα, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Από την σύγκρουση υπήρξαν τραυματισμοί καθώς και μικρές υλικές ζημιές στα καταστήματα.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 2, με τους οπαδούς να έχουν προηγουμένως κανονίσει την συνάντηση στο σημείο, με αυτόν ακριβώς τον σκοπό.

Στον καβγά φέρεται να ενεπλάκησαν περίπου 30 άτομα από την κάθε πλευρά, ενώ, στο σημείο, έσπευσαν οι Αρχές, όπου με χρήση χημικών διέλυσαν τη συμπλοκή και προέβησαν σε συλλήψεις.

Παράλληλα, έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να συλληφθούν όσοι διέφυγαν.

Πηγή: radioevros.gr