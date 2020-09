Οικονομία

“Ιανός” - Θεοδωρικάκος: οικονομική βοήθεια στους πληγέντες ΟΤΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστρέφει αύριο στο υπουργικό γραφείο ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Πρώτη απόφαση η οικονομική βοήθεια στους ΟΤΑ που επλήγησαν από τον κυκλώνα "Ιανό".

Επιστρέφει, αύριο, στα καθήκοντά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, μετά την ολιγοήμερη κατ' οίκον νοσηλεία του εξαιτίας προβλήματος υγείας.

Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter αναφέρει ότι η πρώτη ενέργεια θα είναι η έγκριση οικονομικής βοήθειας και λοιπής συνδρομής στους ΟΤΑ που επλήγησαν από τον κυκλώνα «Ιανό».

Η ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου είναι η ακόλουθη:

«Καλή Κυριακή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και την συμπαράσταση σας στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισα. Από αύριο στο γραφείο & η πρώτη δουλειά να πάει η άμεση οικονομική & η συνολική έμπρακτη υποστήριξη απο το ΥΠΕΣ σε δήμους & περιφέρειες που επλήγησαν από την θεομηνία!»