Τσίπρας στη ΔΕΘ: Η κατηγορία της πολιτικής απάτης στοιχειοθετείται

Απολύτως κοστολογημένα τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε σε πολύ διαφορετικές συνθήκες από ό,τι σήμερα, βρήκαμε άδεια ταμεία, είχαμε υποχρέωση για υψηλά πλεονάσματα, καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές και τους εταίρους μας, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στη συνέντευξη Τύπου που παραθέτει στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum, ερωτηθείς γιατί κάποια από τα μέτρα που παρουσίασε χτες, δεν έγιναν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σημείωσε ότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια ακολουθήθηκε διαφορετική πολιτική και σε λίγους μήνες έφερε σειρά μεταρρυθμίσεων που αναιρούσαν άλλα που είχε επιβάλει και στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η τρόικα και το ΔΝΤ. Μίλησε για αλλαγές που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στα εργασιακά και όσον αφορά σε φορολογικές ελαφρύνσεις, στα αναδρομικά που δόθηκαν στο σύνολο τους «και όχι όπως ο κ. Μητσοτάκης που κάνει κούρεμα πάνω από 60% στους συνταξιούχους».

«Σήμερα η κυβέρνηση δεν είναι αναγκασμένη να τηρεί κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας γιατί στην Ευρώπη ισχύει η ρήτρα διαφυγής. Σήμερα η κυβέρνηση έχει 37 δισ ευρώ στα αποθεματικά των δημόσιων ταμείων που αφήσαμε εμείς και έχει πρόσβαση φτηνού δανεισμού. Εμείς δεν προτείνουμε πράγματα έξω από τη σφαίρα της λογικής. Είναι απολύτως κοστολογημένα τα μέτρα που προτείνουμε», σημείωσε.

Ειδικότερα, είπε ότι 3 δισ είναι τα μόνιμα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ «και είναι επιβεβλημένα, απολύτως ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες». Τα έκτακτα μέτρα, για όσο διαρκεί η κρίση, έχουν κόστος περίπου 8 δισ ευρώ έως το τέλος του έτους, είπε, προσθέτοντας ότι επίσης «είναι απολύτως επιβεβλημένα για να μην οδηγηθούμε σε κατάσταση κοινωνικής λεηλασίας».

Τόνισε ότι «αν η κυβέρνηση δεν τα υλοποιήσει το κάνει επειδή δεν θέλει, όχι επειδή δεν μπορεί».

«Αν η επιστημονική κοινότητα υποδείξει lockdown, το ουσιαστικό ερώτημα δεν είναι τι θα κάνουμε εμείς, αλλά τι έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνηση για να φτάσουμε εκεί»

«Θα στηρίξουμε οτιδήποτε προτείνει η επιστημονική κοινότητα ως επιβεβλημένο για τη δημόσια υγεία», είπε ο Αλέξης Τσίπρας ερωτηθείς αν θα υποστηρίξει ενδεχόμενο δεύτερο lockdown.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «το ουσιαστικό ερώτημα» δεν είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν πει η επιστημονική κοινότητα ότι είναι επιβεβλημένο να πάμε σε νέο lockdown, αλλά τι έκανε ή δεν έκανε η κυβέρνηση αυτούς τους έξι μήνες για να οδηγηθούμε σε αυτό. «Αυτό θα είναι η απόλυτη αποτυχία του κ. Μητσοτάκη να διαχειριστεί το αποτέλεσμα που έφερε η προσπάθεια του συνόλου του ελληνικού λαού», τόνισε και μίλησε για σχεδιασμό χωρίς αρχή, μέση και τέλος και για «τρομακτικές αντιφάσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης δεν αξιοποίησε τον χρόνο που του έδωσε ο κόσμος με τη στάση του για να ενισχύσει το ΕΣΥ και βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο να ανακοινώνεται ότι μένουν μόνο 22 κλίνες ΜΕΘ αδιάθετες στην Αττική, είπε.

Σημείωσε ότι «πρόκειται για εγκληματική αμέλεια και είναι από επιλογή, από άποψη, από ιδεοληψία».

«Ο χαρακτηρισμός της πολιτικής απάτης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στοιχειοθετείται, από την πολιτική του»

«Ο χαρακτηρισμός της πολιτικής απάτης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στοιχειοθετείται, από την πολιτική του» δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση και εξήγησε: «δεν είναι μόνο η Συμφωνία Πρεσπών. Ο άνθρωπος, και το ξέρουμε, δεν είχε ουσιαστική διαφωνία με την Συμφωνία των Πρεσπών, επέλεξε να διχάσει την κοινωνία για να κερδίσει ψήφους. Τώρα δίνει και μάχες υπέρ της Βόρειας Μακεδονίας... Στο οικονομικό πεδίο, έταξε προεκλογικά ανάπτυξη και περισσότερες δουλειές και πριν έλθει η πανδημία, από το πρώτο τρίμηνο του 2020 είχαμε ύφεση. Και στην πανδημία λέει ότι έχει δώσει 24 δισ ευρώ και έχει δώσει μόνο 4,6 δισ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

Για τις δημοσκοπήσεις ο κ. Τσίπρας είπε: «Υπάρχουν διαφόρων ειδών δημοσκοπήσεις, υπάρχουν εκείνες που θέλουν να διαπιστώσουν τις τάσεις στην ελληνική κοινωνία και εκείνες που θέλουν να διαμορφώσουν τις τάσεις. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν πόσο οι πολίτες συσπειρώθηκαν γύρω από την κυβέρνηση στο πρώτο κύμα της πανδημίας και σήμερα οι ίδιες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα νούμερα αποδοχής αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα». Παραφράζοντας είπε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι όσο δυστυχεί η χώρα τόσο ευημερούν κάποιοι αριθμοί. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε, μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης κατέγραψε 32%. Στόχος μας είναι το 32 να γίνει 42%. Κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει να περάσει μετά από μία ήττα δίχως μία περίοδο αναστοχασμού και ανασυγκρότησης.

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Πιστεύω ότι οι εξελίξεις είναι πιο σοβαρές και πιο μεγάλες από όσο νομίζουν κάποιοι...Μας αναγκάζουν οι συνθήκες να είμαστε έτοιμοι...Δεν θα είναι αιφνιδιασμός ενδεχόμενη επιλογή του κ. Μητσοτάκη να πάει σε εκλογές. Θα προκύψει από την δική του αδυναμία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που διογκώνονται.

«Φοβάμαι ότι ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί μία τακτική βλέποντας και κάνοντας, κινείται χωρίς πυξίδα»

Για τα ελληνοτουρκικά είπε: Έχω συναντήσει πολλές φορές τον Τούρκο Πρόεδρο και όχι σε εύκολες στιγμές. Είχαμε κι εμείς πολλές δυσκολίες με την τουρκική κυβέρνηση. Δεν σταματήσαμε ποτέ να έχουμε κανάλια επικοινωνίας. Με δύσκολες συναντήσεις και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πήγα τρεις φορές στην Τουρκία μέσα σε έξι μήνες, καλέσαμε για πρώτη φορά Τούρκο Πρόεδρο στην χώρα μετά από δεκαετίες. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει κανείς στην εξωτερική πολιτική είναι να μην έχει ανοικτούς διαύλους...Λένε ότι είναι απρόβλεπτος ο Ερντογάν και απομονωμένος. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Η πολιτική του είναι προβλέψιμη, δημιουργεί τετελεσμένα, βάζει ζητήματα που είναι λυμένα...Έχουμε διαφορές με την Τουρκία; Έχουμε. Είναι η υφαλοκρηπίδα που ταυτίζεται με την ΑΟΖ και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λυθεί με διάλογο και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Η Τουρκία θα πρέπει να πιεστεί και από την ΕΕ να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Φοβάμαι ότι ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί μία τακτική βλέποντας και κάνοντας, κινείται χωρίς πυξίδα. Αν ο κ. Μητσοτάκης κινείται επάνω στην εθνική γραμμή τότε δεν πίεσε για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης...Συναντούσε τον Ερντογάν στα Ηνωμένα Έθνη και δεν μιλούσε για επίλυσης της διαφορά στο Αιγαίο με διάλογο. Γιατί; Γιατί ήταν εγκλωβισμένος στην αντιμετώπιση του προσφυγικού. Γιατί δεν ζήτησε κυρώσεις για την Τουρκία στην ΕΕ; Υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα. Η ανησυχία μου είναι ότι η κυβέρνηση κινείται με έλλειψη στρατηγικής και με διγλωσσία και χωρίς να λέει την αλήθεια.

Για την στάση της ΕΕ είπε ότι το κρίσιμο είναι να διαπιστώσουν ότι η Τουρκία δεν απειλεί μόνο την Ελλάδα, άρα η μία σοβαρή στρατηγική είναι του καρότου και του μαστίγιου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ραχοκοκκαλιά της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης»

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ραχοκοκκαλιά της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης - θέση που καταλαμβάνει με βάση την απήχηση στην κοινωνία και τα ποσοστά του στις εκλογές εδώ και περίπου μια δεκαετία, είπε ακόμη ο Αλ. Τσίπρας. Επεσήμανε ωστόσο, ότι υπάρχουν κι άλλες δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές, τόσο πολιτικές, όσο και κοινωνικές.

«Δεν έχω ούτε αριστερόμετρο ούτε προοδευτικόμετρο», σχολίασε, προσθέτοντας ότι εφόσον το ΚΙΝΑΛ αυτοπροσδιορίζεται ως κόμμα του προοδευτικού χώρου, δεν θα μπορούσε ο ίδιος να πει ότι αυτό δεν ισχύει. Σημείωσε ωστόσο, ότι «αυτό θα πρέπει να το αποδεικνύει και να το αποδείξει το ΚΙΝΑΛ και το επόμενο διάστημα, στα κρίσιμα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας». Ανέφερε ότι η βασική κριτική του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΙΝΑΛ είναι ότι σε κρίσιμες στιγμές «στήριξε την ΝΔ, σε ακραίες μάλιστα πολιτικές επιλογές, και στο διάστημα που μεσολάβησε από τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση υπό τον κ. Σαμαρά και μετά, υπέπεσε σε τρία στρατηγικά ολισθήματα: Η απόφαση του να μην υποστηρίξει τη Συμφωνία των Πρεσπών κόντρα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης και του κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Ευρώπη, η επιλογή να καταψηφίσει την πρόταση για την απλή αναλογική και η πρόσφατη επιλογή να υπερψηφίσει ένα βαθιά αντιδημοκρατικό νόμο που βάζει γύψο στο δικαίωμα των διαδηλώσεων».

«Η κοινωνία κρίνει και κατατάσσει τις δυνάμεις, όχι με βάση όσα δηλώνουν, αλλά και με βάση όσα πράττουν», τόνισε.

«Το μείζον ερώτημα είναι αν η ατζέντα των διερευνητικών -που καλώς να ξεκινήσουν-, θα είναι η ίδια με αυτή που αφήσαμε εμείς το 2016»

«Αν είναι αληθές ότι επίκειται η επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία, να το χαιρετίσω, είναι θετικό να υπάρξει. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να γίνει σοβαρή προσπάθεια να προχωρήσουν οι διερευνητικές για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ και αν αυτές δεν καταλήξουν να πάμε στο διεθνές δικαστήριο», πρόσθεσε ο Αλ. Τσίπρας.

Σημείωσε ότι «όμως η κυβέρνηση οφείλει μια επίσημη ενημέρωση». Έθεσε το ερώτημα αν υπήρξαν ανταλλάγματα για την απόσυρση του Ορουτς Ρεις και έναρξη των διερευνητικών, σχολιάζοντας ότι μακάρι αυτό να το έκανε από μόνος του ο Ερντογάν. Ρώτησε τι περιλαμβάνει τελικά αυτή η «συμφωνία» στο Βερολίνο και σημείωσε ότι το μείζον ερώτημα είναι: «Αν η ατζέντα των διερευνητικών -που καλώς να ξεκινήσουν-, θα είναι η ίδια με αυτή που αφήσαμε εμείς το 2016».

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε πως το κρίσιμο ερώτημα είναι «πού θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε με την Τουρκία και ποιο θα είναι το συνυποσχετικό με το οποίο θα πάμε στη Χάγη» εφόσον δεν υπάρξει κατάληξη στις διερευνητικές. Υπογράμμισε ότι όμως δεν μπορείς να απομειώνεις τα επιχειρήματα σου πριν προσφύγεις στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης. «Πας σε διαπραγμάτευση έχοντας από πριν υπονομεύσει τις θέσεις σου;», σχολίασε.

Σε σχέση με τον νόμο Μανιάτη θύμισε ότι αυτός ήταν «σημαία» της ΝΔ και πως ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση αυτό το νόμο «ως κυβέρνηση εμείς υπερασπιστήκαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας». Ο κ. Τσίπρας σημείωσε: «Αν ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι ο νόμος Μανιάτη είναι ξεπερασμένος οφείλει να συγκαλέσει το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών για να πάρουμε όλοι μαζί μια απόφαση. Αν όμως πιστεύει ότι ισχύει, οφείλει να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση οφείλει να λέει την αλήθεια και όχι να έχει άλλη γλώσσα μέσα και άλλη έξω».

«Οι τράπεζες να εκπληρώσουν την αποστολή τους»

«Δεν μιλάω για εθνικοποίηση των τραπεζών, μιλάω για εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ όσον αφορά τη λειτουργία των τραπεζών και τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας», απάντησε σε σχετική ερώτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Η ευθύνη είναι στην ελληνική κυβέρνηση που βάζει το πλαίσιο και δίνει τις κατευθύνσεις. Δεν υπάρχει σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας δίχως να λυθεί το πρόβλημα των χρηματοδοτικών εργαλείων».

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη ότι «Δεν βάζω κάποιο θέμα εθνικοποίησης για τις τράπεζες βάζω θέμα να ασκήσει το ελληνικό δημόσιο τα δικαιώματα που έχει. Δεν γίνεται να βάζει λεφτά το κράτος αλλά να μην έχει δικαιώματα. Γιατί δεν το κάναμε εμείς όταν είμαστε στην κυβέρνηση; Γιατί κυβερνούσαμε με το πιστόλι στον κρόταφο. Στόχος της Τρόικας ήταν η διάσωση των τραπεζών και ενός συστήματος μέσα στις τράπεζες…Εμείς σχεδιάζαμε αυτά να τα αλλάξουμε, σχεδιάζαμε με ορίζοντα οκταετίας».

Υποστήριξε ότι σήμερα το πρόβλημα με τις τράπεζες είναι ότι δεν εκπληρώνουν τον ρόλο τους, δεν δανείζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενώ αντλούν χρήματα δεν τα δίνουν σε εκείνους που έχουν ανάγκη από δάνεια.

Αναφερόμενος στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αυξήθηκαν με την πανδημία ανέφερε: «Είναι σχέδιο του κ. Μητσοτάκη η αναδιάρθρωση στην αγορά και η πανδημία είναι ευκαιρία να το υλοποιήσει… Αλλά στο τέλος της ημέρας, θα είναι χιλιάδες επιχειρήσεις που θα βάλλουν λουκέτο ενώ η ανεργία θα αυξηθεί». Συνεχίζοντας είπε ότι «την θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων “ζόμπι”, όπως αποκαλούνται όσες έχουν μεγάλα προβλήματα, κάποιοι άλλοι θα την καταλάβουν… Εμείς πιστεύουμε ότι η ανταγωνιστική θέση της μικρομεσαίας επιχείρησης πρέπει να ενισχυθεί και όχι να οδηγηθεί στο κλείσιμο. Εμείς προτείναμε από την πρώτη στιγμή να παρακαμφθεί η δυσκολία της μη ανάληψης ρίσκου μέσα από την ενίσχυση των επιχειρήσεων με μόνο κριτήριο την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Προτείναμε την ενίσχυση και την επιδότηση της εργασίας, των ασφαλιστικών εισφορών και του μισθολογικού κόστους».

«Έχουμε ριζικά διαφορετικό πολιτικό σχέδιο με τη ΝΔ»

«Έχουμε ριζικά διαφορετικό πολιτικό σχέδιο με τη ΝΔ, είναι ιδεολογική η διαφορά μας, η ίδια η ζωή ακυρώνει και κάνει να φαίνονται πολύ παλιές αυτές οι απόψεις που καταθέτει ο κ. Μητσοτάκης για την επανεκκίνηση και ανάταξη της οικονομίας», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας.

Επέκρινε την κυβέρνηση ότι πιστεύει πως θα αντιμετωπίσει την κρίση με τη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιωμάτων και του εργασιακού κόστους. Τόνισε ότι βεβαίως πρέπει να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, «αλλά όχι κανιβαλίζοντας τους εργαζόμενους», προσθέτοντας ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί να είναι παραγωγική αν οι εργαζόμενοι δεν έχουν δικαιώματα.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπήρχε ποτέ καμία κυβέρνηση που θα δεχόταν να θέσει σε έναν διάλογο ζητήματα κυριαρχίας»

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, είπε μεταξύ άλλων ότι «το πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι έχει ένα εσωτερικό ακροατήριο που έχει συνηθίσει συγκεκριμένη ρητορική στα εθνικά θέματα, και έτσι έχει άλλη γλώσσα μέσα και άλλη έξω». «Δεν προτρέπουμε εμείς σε πολεμικές επιχειρήσεις, εμείς λέμε: πείτε την αλήθεια στον λαό και ελάτε να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική», σημείωσε.

Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι σε ένα άρθρο πρωθυπουργού πάντα είναι διπλοτσεκαρισμένη και τριπλοτσεκαρισμένη η κάθε λέξη. Είπε ότι στο μεν άρθρο του στον διεθνή Τύπο μίλησε για «διαφορές», ενώ στη ΔΕΘ μίλησε για «μείζονα διαφορά». «Να μας πει λοιπόν ποιες είναι οι άλλες ‘διαφορές', οι ελάσσονες», τόνισε, καλώντας τον κ. Μητσοτάκη επίσης να πει αν αυτά που έχουν ακουστεί περί αποστρατικοποίησης νησιών εντάσσονται μέσα σε αυτές τις ελάσσονες «διαφορές» κι αν είναι προς συζήτηση. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπήρχε ποτέ καμία κυβέρνηση που θα δεχόταν να θέσει σε έναν διάλογο ζητήματα κυριαρχίας».

«Υπήρξε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων»

«Θα ήταν πολύ ανεύθυνο σε συνθήκες πανδημίας να ζητήσω εκλογές», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη και εξήγησε: «Αν δεν ήμασταν σε συνθήκες πανδημίας, αν δεν ήταν τόσο κρίσιμες οι συνθήκες, μπορεί και να ζητούσα. Ωστόσο δεν μου το επιτρέπει η ιδιοσυγκρασία μου και οι αρχές του κόμματός μας σε συνθήκες που αυξάνονται τα κρούσματα και οι νεκροί να ζητήσω εκλογές. Οι αρχές μας δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στο παρελθόν...Είμαστε εδώ καταθέτω τις προτάσεις και το πρόγραμμά μας αλλά έχω μία αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στην χώρα».

Σε ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά είπε ότι «Υπήρξε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» και πρόσθεσε ότι «έγιναν έρευνες από το Oruc Reis στην περιοχή που εμείς θεωρούμε ότι ανήκει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα». Σημείωσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει κυρώσεις από την ΕΕ στην Σύνοδο Κορυφής του Σεπτεμβρίου που θα ενεργοποιηθούν εφόσον η Τουρκία θα βγάλει ξανά ερευνητικό στην ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να βάλλει στο τραπέζι του διαλόγου κυριαρχικά της δικαιώματα.

«Κυβερνήσαμε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι η ΝΔ»

«Κυβερνήσαμε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι η ΝΔ και μάλιστα μαζέψαμε και τα ασυμάζευτα των προηγούμενων κυβερνήσεων», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, σε ερώτηση του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων για το πώς θα απαντούσε σε αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, για το τι θα γινόταν αν κυβερνούσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημείωσε ότι «βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, αφήσαμε γεμάτα τα ταμεία», «είχαμε να παλέψουμε με την οικονομία σε ασφυξία, με τα ταμεία άδεια που παραλάβαμε, με υψηλά πλεονάσματα, χωρίς πρόσβαση σε αγορές», ότι σε συνθήκες μνημονίων ο ΣΥΡΙΖΑ αύξησε συντάξεις και τον κατώτερο μισθό, μείωσε την ανεργία. «Να σας πω τι θα γινόταν: Εμείς δεν θα κάναμε μπίζνες με αναθέσεις και ιδιώτες» είπε ο κ. Τσίπρας. Θα αξιοποιούσαμε την κρίση ως ευκαιρία για να στηρίξουμε τη δημόσια υγεία, «ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν θα ήταν σήμερα σε απόγνωση, η ανεργία δεν θα είχε εκτοξευτεί, η ύφεση δεν θα ήταν εκεί που είναι». Σχολίασε δε, λέγοντας, ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει βρει τη δικαιολογία δια πάσα νόσον, ότι 'δεν φταίω εγώ, φταίει η πανδημία'. Ο λαός ήδη έχει αρχίσει να κρίνει και να συγκρίνει, παρά την εικονική πραγματικότητα που δείχνουν ΜΜΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί», τόνισε.

«Μην προκαθορίζετε ότι θα έχουμε δεξιά μετατόπιση του εκλογικού σώματος»

«Μην προκαθορίζετε ότι θα έχουμε μια δεξιά μετατόπιση του εκλογικού σώματος», είπε απαντώντας σε άλλη ερώτηση.

Για τον μετασχηματισμό του κόμματος, τόνισε ότι «κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα όλο το διάστημα μετά τις εκλογές κι αν δεν ήταν η πανδημία που καθήλωσε τη δια ζώσης επαφή, θα είχαμε κάνει ακόμα μεγαλύτερα».



«Είναι σαφές ότι οι αλλαγές που κάνουμε δεν εξαντλούνται στο αισθητικό μέρος (σ.σ. αναφορά στην αλλαγή του λογότυπου του κόμματος), αφορούν και πρόσωπα - και η στρατηγική μας είναι να βαθύνουμε αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης, αλλά να αποκτήσει αυτή η προσπάθεια και κοινωνικά χαρακτηριστικά». Επισήμανε ότι στόχος είναι η διεύρυνση να έχει βάθος και στην κοινωνία, όχι μόνο σε στελέχη, να αποκτήσει ισχυρή παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα, «να έρθουμε σε επαφή με την πραγματική κοινωνία και να αποκτήσουμε και στελέχη από αυτή».

«Η Μόρια είναι μία άβυσσος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό»

Με μία ρήση του Νίτσε περιέγραψε την εξέλιξη στο προσφυγικό και στη Μόρια και την στρατηγική της κυβέρνησης, ο Αλέξης Τσίπρας: «όταν κοιτάζεις για πολύ την άβυσσο θα σε δει και αυτή». Συνεχίζοντας ανέφερε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο κοίταζε την άβυσσο αλλά την διόγκωσε και πρόσθεσε ότι η Μόρια είναι άβυσσος για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Είπε ακόμη: «Δεν αποποιούμαστε των ευθυνών μας. Αφήσαμε την Μόρια με 5680 άτομα που θα γίνονταν 4.000 και έφθασαν τις 20.000 για να γίνουν σήμερα με μία μικρή αποσυμφόρηση 13.000 άτομα. Όλα αυτά δεν έγιναν γιατί δεν υπολόγισαν σωστά αλλά αντίθετα έγιναν γιατί υπολόγισαν σωστά, ο κ. Μητσοτάκης υποσχόταν αποσυμφόρηση στους νησιώτες και την ίδια ώρα πήγαινε στην ηπειρωτική Ελλάδα και έλεγε “ Δεν θα πατήσει το πόδι του κανένας μετανάστης εδώ”. Αυτά τα έκανε συνειδητά».

Σημείωσε ότι είναι απαράδεκτη η εικόνα να κοιμούνται πρόσφυγες στο νεκροταφείο και πρόσθεσε ότι είμαστε μπροστά σε αδιέξοδο ενώ αναγνώρισε τη δικαιολογημένη κόπωση της τοπικής κοινωνίας. «Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, πρέπει να αποσυμφορηθούν άμεσα τα νησιά, χρειάζεται μία πολιτική φιλοξενίας και ενσωμάτωσης». Εν τέλει καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι ακολουθεί μία πολιτική που άγεται από το μικρό κομματικό συμφέρον.

Ο κ. Τσίπρας απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι στην ομιλία του χθες έδωσε το περίγραμμα και τις βασικές θέσεις για το πώς θα αντιμετώπιζε την κρίση στην οικονομία λόγο του κορονοϊού. Υπογράμμισε ότι άμεσα θα προχωρούσε σε προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και εκπαιδευτικών ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. «Εύχομαι όταν αναλάβουμε την διακυβέρνηση να μην είναι αργά και να μη αναγκαστούμε να διαχειριστούμε μία κοινωνία σε κατάσταση λεηλασίας, όπως το 2015».

«Δεν είναι ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης των προτάσεων μας, αλλά η κυβέρνηση έχει άλλο σχέδιο»

«Η πρόταση που καταθέσαμε, πέρα από το ότι είναι κοστολογημένη, ακουμπά στις δυνατότητες που υπάρχουν στο δημόσιο ταμείο. Αν η κυβέρνηση υιοθετούσε τις προτάσεις που καταθέσαμε από τον Μάρτιο με τα δύο προγράμματα "Μένουμε Όρθιοι" σήμερα η ύφεση θα ήταν χαμηλότερη», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη.

Είπε ότι οι προτάσεις που κατέθεσε χτες είναι αναγκαίες γιατί πρώτον, διασώζουν την εργασία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και, δεύτερον, γιατί σε κρίσιμες στιγμές αυτό που πρέπει να κάνει το κράτος είναι να ξοδέψει γιατί αν δεν το κάνει κινδυνεύει να βουλιάξει η ζήτηση και η προσφορά. Σημείωσε ότι η απάντηση είναι πως ναι, μπορούν να ξοδευτούν τώρα χρήματα, γιατί υπάρχουν και γιατί υπάρχει και πρόσβαση στις αγορές. «Δεν είναι ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, έχουν άλλο πολιτικό σχέδιο», είπε για την κυβέρνηση, θέτοντας το ερώτημα τι νόημα έχει να διατηρηθούν τα «πυρομαχικά» αν είναι να έχει διαλυθεί η οικονομία εν τω μεταξύ. Υποστήριξε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης είναι τα «πυρομαχικά» να χρησιμοποιηθούν για διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις που θα έχουν αντέξει, «αυτή είναι η ανοσία αγέλης».

«Πρέπει να αποκτήσει προτεραιότητα η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας»

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το χθεσινό καιρικό φαινόμενο ανέδειξε τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και της πολιτικής προστασίας. «Έχει μεγάλες αδυναμίες ο κρατικός μηχανισμός και η πολιτική προστασία, τα είδαμε και επί ημερών μας, φέραμε όμως ένα σχέδιο αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας αλλά η κυβέρνηση το έριξε στον κάλαθο των αχρήστων», είπε, σχολιάζοντας ότι «βλέπουμε μια καλύτερη επικοινωνία αλλά όχι αποτέλεσμα», αναφερθείς και στην περίπτωση της Εύβοιας. «Χτες δεν ξέρω τι έγινε, αλλά ενώ περιμέναμε το μέτωπο της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα, όπου εκεί είχαν ενημερωθεί οι πολίτες, δεν ξέρω τι επίπεδο ενημέρωσης είχαν οι πολίτες στην Καρδίτσα...». Σημείωσε ότι «πρέπει να αποκτήσει προτεραιότητα η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, της κλιματικής αλλαγής που είναι ήδη εδώ».

«Η κυβέρνηση με τις αντιφάσεις της στην πανδημία εκτρέφει τον ανορθολογισμό»

Τη θέση ότι η κυβέρνηση με τις αντιφάσεις της εξέθρεψε τον ανορθολογισμό, έκφανση του οποίου είναι το κίνημα κατά της μάσκας, κατέθεσε στην συνέντευξη Τύπου στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατ' αρχήν ξεκαθάρισε: «Η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις είχαν πάντα μέτωπο με τον ανορθολογισμό και τον σκοταδισμό, αν θέλει ο κ. Μητσοτάκης να δει ποιοι στρώνουν το χαλί στον ανορθολογισμό για τη χρήση της μάσκας ας το ψάξει στις πολιτικές της κυβέρνησής του». Όταν κάνεις μία πολιτική με τεράστιες αντιφάσεις εσύ τροφοδοτείς το κίνημα του ανορθολογισμού κατά της χρήσης της μάσκας, είπε ο κ. Τσίπρας και ακολούθως έφερε παραδείγματα: «Όταν άφηναν στις εκκλησίες την προσέλευση χωρίς μάσκες, όταν ακόμη και σήμερα φωτογραφίζονται υπουργοί να μεταλαμβάνουν, αυτό τι είναι; Όταν την ώρα που αυξάνονται τα κρούσματα αυξάνεις τον αριθμό των επιβατών στα πλοία, αυτό τι είναι; Όταν δεν αυξάνεις τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικών Μεταφοράς τότε αυτό τι μήνυμα στέλνει;".

«Η συζήτηση για το χρέος θα είναι ευρωπαϊκή»

Για το ενδεχόμενο διεύρυνσης του ελλείμματος σε περίπτωση που ακολουθηθεί η πολιτική που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Ακόμη και η Λαγκάρντ στις δηλώσεις της προχθές παρότρυνε τις κυβερνήσεις να δαπανήσουν. Θα αυξηθεί όμως το χρέος; Ακόμη κι αν δεν δανειζόμασταν και αφήναμε την ύφεση να αυξηθεί το έλλειμμα και ακολούθως και το χρέος θα αυξανόταν. Συνεπώς αυτή η αντίληψη ότι συγκρατούμε τις δαπάνες για να συγκρατήσουμε το έλλειμμα δεν στέκει...Επιπλέον γι' αυτό ακριβώς έχουμε το μαξιλάρι. Αν αντλήσουμε από εκεί δεν θα αυξήσουμε το έλλειμμα...Αυτή η συζήτηση για το χρέος θα έλθει κάποια στιγμή, ωστόσο δεν θα αφορά μόνο την Ελλάδα και αυτό είναι το θετικό...».