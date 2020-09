Πολιτική

“Ιανός” - Χαρδαλιάς από Ζάκυνθο: μέχρι το βράδυ η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τα συνεργεία της ΔΕΗ, με τις βλάβες να φθάνουν τις 650, ανέφερε.

Για τα προβλήματα που άφησε πίσω της η καταιγίδα "Ιανός" ενημερώθηκε αναλυτικά σε σύσκεψη που έγινε στο κτίριο της Π.Ε. Ζακύνθου, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

"Γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια από τα συνεργεία της ΔΕΗ, με τις βλάβες να φθάνουν τις 650" ανέφερε μετά το τέλος της συνεδρίασης ο κ. Χαρδαλιάς, ενώ ακόμα συμπλήρωσε ότι "το νησί δέχτηκε μια καιρική επίθεση, από την επίθεση αυτή δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα στο δίκτυο και αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια μέσα στο χρόνο που μας επιτρέπουν οι συνθήκες".

Στην συνέχεια, για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, (εξ αιτίας του οποίου για 48 ώρες μετά την καταιγίδα η Ζάκυνθος βρίσκεται στο σκοτάδι) δήλωσε ότι "χθες το μεσημέρι πέρασαν 21 στελέχη τα οποία δουλεύουν νυχθημερόν κάτω από δύσκολες συνθήκες, διότι οι άνεμοι δεν ξηλώνουν μόνο τα δίκτυα, αλλά και δέντρα – και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των ανθρώπων της ΔΕΗ. Μέχρι το βράδυ, θα έχουμε τελειώσει συντριπτικά το ζήτημα της αποκατάστασης και κάποια μικρά προβλήματα με τις μικρές τάσεις, θα αποκατασταθούν έως αύριο το πρωί".