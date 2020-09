Πολιτική

Πέτσας: ο Τσίπρας ζει στο παρελθόν του

Ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για τη συνέντευξη Τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη

Ως "ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής απάτης", χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο κ. Πέτσας καταλόγισε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υιοθέτησε την άποψη Ερντογάν πως δήθεν η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

"Ο κ. Τσίπρας άλλαξε στον ΣΥΡΙΖΑ logo, αλλά δεν άλλαξε ο ίδιος λόγο. Γιατί ζει στο παρελθόν του.

Όμως το 2020, δεν είναι 2014. Τότε εκλέχτηκε με ψέματα και έμεινε στην εξουσία με ψέματα. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίζει τα ψέματα όταν οι Έλληνες έχουν ζήσει και έχουν καταδικάσει τις πικρές αλήθειες της διακυβέρνησής του. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, να τάζει και πάλι την μία ημέρα διαγραφές χρεών και «λεφτόδεντρα» κόστους 42 δις ευρώ και να τα μειώνει ο ίδιος, την επομένη, στα 11 δις. Το νέο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» είναι το ίδιο μουχλιασμένο με το παλιό. Ούτε, επίσης, να επικαλείται τόσες ασύστολες ανακρίβειες όπως αυτές που κατασκεύασε σχετικά με την πανδημία και την αντιμετώπισή της. Οι Έλληνες προχωρούν, αλλά δεν ξεχνούν. Περιττεύει, συνεπώς, κάθε αναλυτική απάντηση σε ένα ακόμη επεισόδιο πολιτικής απάτης.

Εκεί, όμως, που ο κ. Τσίπρας από ανεύθυνος θέλησε να γίνει και επικίνδυνος ήταν με τα όσα είπε για τα εθνικά μας ζητήματα. Μόνος αυτός σε ολόκληρο τον κόσμο, υιοθέτησε την άποψη Ερντογάν ότι δήθεν η Τουρκία δεν είναι απομονωμένη. Με τρόπο εθνικά προσβλητικό, υποβίβασε τη σημασία της αποφασιστικής στάσης της Ελλάδας και τις επιτυχίες της διπλωματίας της. Και καλλιέργησε θεωρίες συνομωσίας γύρω από την απόσυρση του Oruc Reis. Τον καλούμε να αναλογιστεί τι είπε και τι ευθύνες αναλαμβάνει. Όσο για τα υπόλοιπα, λίγα λόγια αρκούν: Ο κ. Τσίπρας παραμένει αιχμάλωτος του γνωστού εαυτού του δίχως να έχει διδαχτεί τίποτα από όσα του είπαν οι πολίτες με τη ψήφο τους".