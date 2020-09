Αθλητικά

Τότεναμ: Μαγική εμφάνιση με 4 γκολ από τον Σον

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην εμφατική νίκη της Τότεναμ στην έδρα της Σαουθάμπτον.

Με τον πλέον εμφατικό τρόπο και τον Σον να… βγάζει φωτιές, η Τότεναμ άφησε πίσω την εντός έδρας ήττα της πρεμιέρας από την Έβερτον (0-1) και διέλυσε με 5-2 την Σαουθάμπτον στο “Σεντ Μέρις”.

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 30΄ από το γκολ του Ινγκς, η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο βρήκε στο πρόσωπο του Νοτιοκορεάτη επιθετικού, Σον Χιούνγκ-μιν, τον απόλυτο σκόρερ στο συγκεκριμένο ματς.

Ο διεθνής άσος της Τότεναμ πέτυχε τέσσερα γκολ (45΄, 47΄, 64΄, 73΄) , ενώ το “κερασάκι στην τούρτα” έβαλε ο Χάρι Κέιν στο 82ο λεπτό.

Στην εκπνοή του ματς, ο Ινγκς διαμόρφωσε το τελικό 2-5 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.