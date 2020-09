Κοινωνία

Κορονοϊός: Nέα μέτρα για τη λειτουργία του δημοσίου και των ΟΤΑ

Αναλυτικά τι προβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Νέα μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού για τον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου τομέα, φορέων του δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’

βαθμού περιλαμβάνει η εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στην εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:

Επανακαθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου κατόπιν νεότερων εισηγήσεων της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID 19

Οδηγίες για την χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου

Εναλλακτικές διευκολύνσεις για υπαλλήλους γονείς με τέκνα που υπάγονται τα ίδια στις περιπτώσεις, για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας έχει συστήσει μακροχρόνια αποχή από το σχολείο και χρήση τηλε-εκπαίδευσης

Δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους, αποκλειστικά εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των καθηκόντων τους, με γνώμονα το χωροταξικό των φορέων

Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής έως 4-10-20:

Δυνατότητα παροχής εξ αποστάσεως εργασίας από τους υπαλλήλους, αποκλειστικά εφόσον αυτό συνάδει με τη φύση των καθηκόντων τους, σε ποσοστό έως 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε φορέα

Ισοκατανομή του προσωπικού σε τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δημοσίου στην Περιφέρεια Αττικής (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00)

Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και δύναται να πραγματοποιείται μέχρι τις 16:00 για όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας.