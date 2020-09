Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κομισιόν: δεύτερη συμφωνία για εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Sanofi και GSK άρχισαν κλινικές δοκιμές του εμβολίου τους τον Σεπτέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να αγοράσει ένα υποψήφιο εμβόλιο κατά της COVID-19 από τη Sanofi και την GSK. Eίναι η δεύτερη παρόμοια συμφωνία της ΕΕ για την εξασφάλιση προμηθειών καθώς πλησιάζει η καταληκτική προθεσμία για την ένταξη στο πρόγραμμα αγοράς εμβολίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Βάσει της συμφωνίας η γαλλική και η βρετανική φαρμακοβιομηχανία, που έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την κατασκευή ενός εμβολίου στη βάση ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης για το οποίο ελπίζουν ότι θα εξασφαλίσουν την έγκριση τον ερχόμενο χρόνο, θα εφοδιάσουν την ΕΕ με έως 30 εκατ. δόσεις.

Η σημερινή συμφωνία επιβεβαιώνει ανακοίνωση που είχε γίνει στις 31 Ιουλίου από τις δύο εταιρίες και ακολουθεί μια προγενέστερη συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την AstraZeneca για έως 400 εκατ. εμβόλια.

Σε αντάλλαγμα για το δικαίωμα στις δόσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει ένα μέρος του κόστους που αντιμετωπίζουν προκαταβολικά οι κατασκευαστές του εμβολίου. Οι ίδιες οι δόσεις του εμβολίου θα αγοραστούν από τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Η συμφωνία αυτή έρχεται την καταληκτική ημέρα της προθεσμίας για τα μέλη του ΠΟΥ να ενταχθούν στο πρόγραμμα COVAX, το οποίο έχει σκοπό την αγορά εμβολίων κατά της COVID-19 και διασφαλίζει πως τα εμβόλια θα διανεμηθούν δίκαια και αποτελεσματικά.

Μέχρι τώρα 92 χώρες χαμηλού εισοδήματος επιδιώκουν αρωγή μέσω της COVAX, μέλος του ACT Accelerator του ΠΟΥ για την ενίσχυση της ανάπτυξης των εμβολίων, των θεραπευτικών και διαγνωστικών μέσων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Περίπου 80 χώρες υψηλού εισοδήματος έχουν εκφράσει ενδιαφέρον αλλά πολλές δεν έχουν ενταχθεί ακόμη καθώς προσπαθούν να εξασφαλίσουν εμβόλια ξεχωριστά η κάθε μία.

Η Γαλλία θα παράσχει χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία αλλά δεν θα προμηθευθεί εμβόλια μέσω αυτής, δήλωσε χθες Πέμπτη ένας αξιωματούχος υγείας αφότου το Παρίσι αποφάσισε να αποτελέσει μέρος ενός κοινού προγράμματος που έχει διευθετηθεί μέσω της ΕΕ.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διεθνώς εγκεκριμένο εμβόλιο για την COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, η οποία έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 946.000 ανθρώπους και έχει εκτροχιάσει την παγκόσμια οικονομία.

Για τη Sanofi και την GSK, η συμφωνία ακολουθεί μια συμφωνία 2,1 δισεκ. δολαρίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο για 100 εκατομμύρια δόσεις, με δικαίωμα προαίρεσης για την Ουάσινγκτον για την αγορά άλλων 500 εκατομμυρίων, καθώς και μια συμφωνία με τη Βρετανία για 60 εκατομμύρια δόσεις.

Η Sanofi και η GSK άρχισαν κλινικές δοκιμές του εμβολίου τους αυτό τον μήνα και σκοπεύουν να φθάσουν το τελικό στάδιο δοκιμών έως τον Δεκέμβριο.

Τα υποψήφιο εμβόλιο χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία που στηρίζεται στον ανασυνδυασμό της πρωτεΐνης όπως και τα εμβόλια της Sanofi για την εποχιακή γρίπη. Θα συνδυαστεί με μια ανοσοενισχυτική ουσία που παρασκευάζεται από την GSK.

Οι δύο εταιρίες ενισχύουν την παραγωγή ώστε να είναι έτοιμες να παραγάγουν έως ένα δισεκατομμύριο δόσεις ετησίως.

Η Sanofi εργάζεται επίσης για ένα άλλο πιθανό εμβόλιο κατά της COVID-19 με την αμερικανική εταιρία Translate Bio χρησιμοποιώντας μια τεχνολογία που αποκαλείται mRNA.