Κοινωνία

“Ιανός” - Λέκκας στον ΑΝΤ1: Τα 2/3 της Καρδίτσας κατακλύστηκαν από τα νερά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

1,5 εκατομμύριο τόνοι νερού έπεσαν στην κοιλάδα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας.