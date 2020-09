Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ασθενείς που δίνουν μάχη για τη ζωή τους μιλούν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ανησυχία από την αύξηση των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ. Επτά θάνατοι και 170 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο.