Η Λίβερπουλ “άλωσε” την έδρα της Τσέλσι

“Κόκκινο” το πρώτο ντέρμπι της αγγλικής Premier League. Στον πάγκο κράτησε ο Κλοπ τον Κώστα Τσιμίκα.

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στην Premier League είχε χρώμα... κόκκινο. Η πρωταθλήτρια Λίβερπουλ επιβλήθηκε με 2-0 της Τσέλσι στο “Στάμφορντ Μπριτζ” κι έδειξε... με το “καλημέρα” ότι είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Κομβικό σημείο του αγώνα ήταν η αποβολή του 24χρονου Δανού αμυντικού των Λονδρέζων, Αντρέας Κρίστενσεν, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Αρχικά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον παίκτη για το μαρκάρισμα σε αντίπαλό του, αλλά μετά από εξέταση της φάσης στο VAR τον έστειλε στα αποδυτήρια με απευθείας κόκκινη.

Πριν καλά-καλά προλάβουν οι ομάδες να “ζεσταθούν” στο β΄ μέρος η Λίβερπουλ πέτυχε δύο γκολ, με τον Σάντιο Μανέ στο 50΄ και 54΄ (το δεύτερο από το τραγικό λάθος του Κέπα) και ουσιαστικά το ντέρμπι είχε τελειώσει.

Η τελευταία ευκαιρία της Τσέλσι να ξαναμπεί στο ματς χάθηκε στο 76΄, όταν ο Τζορζίνιο εκτέλεσε πέναλτι και ο Άλισον με θαυμάσια επέμβαση κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στον πάγκο των νικητών βρέθηκε για πρώτη φορά ο Κώστας Τσιμίκας (ήταν εκτός αποστολής στην πρεμιέρα με την Λιντς).