Πολιτισμός

Κορονοϊός: Τι ισχύει για σινεμά, θέατρα και συναυλίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινιστική ανακοίνωση από το υπουργείο Πολιτισμού.

Τι ισχύει σε σχέση με δομές και φορείς πολιτισμού στην Περιφέρεια Αττικής, βάσει των μέτρων που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από αύριο έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020, διευκρινίζει με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα:

«Οι κινηματογραφικές προβολές σε θερινά σινεμά και η διεξαγωγή παραστάσεων θεάτρου και λοιπών παραστατικών τεχνών σε ανοιχτούς χώρους επιτρέπονται με πληρότητα έως και 60% και βάσει των λοιπών οδηγιών που περιγράφονται στις εγκυκλίους του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Δεν επιτρέπονται οι συναυλίες σε οποιονδήποτε χώρο, ανοιχτό ή κλειστό, καθώς και οι προβολές σε κινηματογράφους δωδεκάμηνης λειτουργίας.

Δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή παραστάσεων θεάτρου και λοιπών παραστατικών τεχνών σε κλειστούς χώρους.

Για τις πρόβες και τα κινηματογραφικά γυρίσματα ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες όπως αποτυπώνονται στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες όπως έχουν αποτυπωθεί στην κοινή εγκύκλιο των Γενικών Γραμματέων Πολιτισμού και Σύγχρονου Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων στους χώρους αυτούς με τη συμμετοχή περισσότερων των εννέα ατόμων.

Για τις δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ισχύουν οι υφιστάμενοι κανόνες όπως έχουν ήδη αποτυπωθεί στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού».

Στην ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ διευκρινίζεται επίσης «ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής παραστάσεων θεάτρου και λοιπών παραστατικών τεχνών σε κλειστούς χώρους σε όλη την επικράτεια, καθώς και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των χώρων αυτών, πρόκειται να ανακοινωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, πάντοτε σε συνάρτηση με τα εκάστοτε επιδημιολογικά δεδομένα». Επισημαίνεται, τέλος, «ότι τυχόν ενισχυμένα τοπικά μέτρα υπερισχύουν των γενικών κανόνων, εκτός εάν υπάρχει ρητή εξαίρεση».