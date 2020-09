Κοινωνία

Bεβήλωσαν το μνημείο της Marfin (εικόνες)

Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα και... εξαφανίστηκαν.

Στόχος βανδάλων έγινε το μνημείο της Marfin, το βράδυ της Κυριακής.

Ομάδα αγνώστων έγραψε συνθήματα πάνω στο μνημείο με κόκκινη μπογιά και μαύρο μαρκαδόρο.

Οι δράστες ενήργησαν αστραπιαία και εξαφανίστηκαν στα γύρω στενά της Αθήνας, δίχως να γίνουν αντιληπτοί από κανένα.

Συνθήματα επίσης γράφτηκαν κατά μήκος της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Στις 9 Μαΐου είχαν γίνει τα αποκαλυπτήρια της πλάκας στη Marfin προς τιμήν των εργαζομένων - ανάμεσα τους και μια έγκυος γυναίκα - που έχασαν τη ζωή τους το 2010 από πυρκαγιά που προκάλεσαν άγνωστοι πετώντας βόμβες μολότοφ.