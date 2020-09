Αθλητικά

Ο Άρης πήρε το “διπλό” στον Βόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νίκη ήταν για τους Θεσσαλονικείς… βάλσαμο στις πληγές που τους άφησε ο αποκλεισμός από το Europa League.

Υπό το βλέμμα του Άκη Μάντζιου και του άμεσου συνεργάτη του, Γιώργου Χωριανόπουλου, ο Άρης κέρδισε με 1-0 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

Έκαναν το “2x2” οι Θεσσαλονικείς, χάρη σε πέναλτι που κέρδισε και μετέτρεψε σε γκολ ο Μπρούνο Γκάμα, δείχνοντας πως άφησαν πίσω τους τον αποκλεισμό από το Europa League και την απομάκρυνση του Μίχαελ Ένινγκ.

Το παιχνίδι ήταν πολύ σκληρό και άτεχνο στο ξεκίνημά του – ενδεικτικό το γεγονός πως ο Αριστείδης Βάτσιος έβγαλε δυο φορές την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του στο πρώτο τέταρτο και τέσσερις συνολικά στο πρώτο 45λεπτο.

Στο 16’, ωστόσο, “μίλησε” η κλάση του Μπρούνο Γκάμα: ο Πορτογάλος κέρδισε πέναλτι από τον Ζαν Μπαριέντος, το εκτέλεσε ο ίδιος και νίκησε τον Θανάση Γκαραβέλη για το 1-0.

Ένα άστοχο σουτ του Λούκας Σάσα λίγο μετά το ημίωρο κι ένα ακόμη καλύτερο του Βραζιλιάνου χαφ στο 44’ μετά τον συνδυασμό των Κριστιάν Γκάνεα, Γιάννη Φετφατζίδη, ήταν ό,τι καλύτερο ως το φινάλε του πρώτου μέρους, με τους παίκτες του Απόστολου Τερζή να έχουν τον έλεγχο.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στο δεύτερο ημίχρονο στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην ισοφάριση. Η κεφαλιά του Χουάν Χοσέ Περέα στο 63’ ήταν άστοχη, με την ομάδα του Άνχελ Λόπεθ να μη βρίσκει το δρόμο προς την εστία του Χουλιάν Κουέστα.

Ο νεοεισελθών Δημήτρης Μάνος απείλησε στο 70’ για τον Άρη με τον Γκαραβέλη να διώχνει σε κόρνερ ενώ μια κεφαλιά του Έρικ Γέντρισεκ στο 87’ βρήκε δίχτυα, αλλά από την εξωτερική πλευρά…

Παραλίγο έμφραγμα στο 90’: ο Σέρτζιο Τέκιο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε με τη βοήθεια του VAR καθώς στη σέντρα του Ζουλιάν Μπαρτόλο η μπάλα είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου! Ο Άρης κράτησε το 1-0, πήρε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αγωνιστικές και υποχρέωσε τον Βόλο στην πρώτη φετινή του ήττα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Άνχελ Λόπεθ): Γκαραβέλης, Τέκιο, Κολόμπο, Σάντσες, Φερράρι, Ριένστρα (79’ Γέντρισεκ), Τσοκάνης, Περέα (85’ Γκουαροτσένα), Μπαριέντος (46’ Μπαρτόλο), Μαρτίνες, Δουβίκας.

Άρης (Απόστολος Τερζής): Κουέστα, Σάκιτς (87’ Μπαγκαλιάνης), Γκάνεα, Ντάτκοβιτς, Ρόουζ, Σάσα, Τζέγκο, Φετφατζίδης (64’ Μάνος), Γκάμα (87’ Χατζηπιρπιρίδης), Μπερτόγλιο (76’ Ματίγια), Λόπεζ (63’ Μαντσίνι).