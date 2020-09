Οικονομία

ΟΑΕΔ-Δελτία ανεργίας: Ειδική μέριμνα για Καρδίτσα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανέργων στις περιοχές που επλήγησαν από τον κυκλώνα “Ιανό”.

Την αυτόματη ανανέωση όλων των δελτίων ανεργίας που έληξαν ή λήγουν στο χρονικό διάστημα από τις 18 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές της Καρδίτσας, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου, αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Με αυτόν τον τρόπο, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που υπάγονται στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Καρδίτσας, του Αργοστολίου και της Ζακύνθου, που υποχρεούνται να ανανεώσουν το δελτίο ανεργίας τους κατά το παραπάνω διάστημα, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια ανανέωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η απόφαση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ανέργων των πληγέντων περιοχών από τον κυκλώνα “Ιανό”.