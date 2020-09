Κοινωνία

Κορονοϊός: ποια σχολεία είναι κλειστά

Δείτε την λίστα με τα τμήματα και τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν την Δευτέρα, λόγω κρουσμάτων.

Μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ο κατάλογος του Υπουργείου Παιδείας με τα σχολεία στα οποία δεν θα ακουστεί το πρωί της Δευτέρας το κουδούνι, καθώς ο κορονοϊός έχει “εισβάλλει” και στις σχολικές αίθουσες.

Κλειστά θα παραμείνουν έως τις 25 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία στην Πέλλα, ενώ μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου κλειστά θα είναι: το 2ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει κλειστό το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας, ενώ μέχρι την 1η Οκτωβρίου το 2ο Νηπιαγωγείο Δάφνης.

Κλειστά επίσης θα παραμείνουν έως 01-10-2020 το 14ο Νηπιαγωγείο Καβάλας, έως 29-09-2020 το 7ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης και ως 02-10-2020 το 2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης.

Όλη η λίστα

Σχολείο/Δομή Περιοχή Διεύθυνση Αναστολή έως και Παρατηρήσεις: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 03-10-2020 Αναστέλλουν τη λειτουργία τους τα τμήματα Β1, Β Γερμανικών και Β Αγγλικών 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΜΗΔΕΙΑΣ 8 02-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ2 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΒΟΥΛΗΣ 6 30-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ1 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ ΙΩΝΙΑΣ 29-09-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 1 01-10-2020 Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Ε1 και Ε2 96ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ 12 01-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το 2ο τμήμα 20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΦΛΕΜΙΓΚ 1 01-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το 2ο τμήμα ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 4 01-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ2 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 8 01-10-2020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ 5 02-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ2 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Λ. ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΡΟΣ 03-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α3 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΕΦΕΣΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ & ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 29-09-2020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΩΠΙΑΣ 02-10-2020 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥ 03-10-2020 Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Β1 και Β2 ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ - 25-09-2020 ST. LAWRENCE COLLEGE (ΛΥΚΕΙΟ) - Ανέμων 01-10-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 11ης ΤΑΞΗΣ (Year 11) 9ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 10 01-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ1 Μηχανικών 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ 01-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α3 18ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Λ. ΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΙΡΠΦΕΛΔ 11 01-10-2020 Αναστέλλουν τη λειτουργία τους μόνο τα τμήματα Β2 και Β3 Θετικής Κατεύθυνσης 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΑΙΑΔΩΝ 39 30-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α4 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΕΝΕΔΟΥ 1 04-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β1 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ 20 01-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Στ1 89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ ΚΡΟΤΩΝΟΣ 4 01-10-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΠΕΚΙΑΡΗ 7 25-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα E1 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΘΥΚΛΕΟΥΣ 1 29-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ-Μηχ. της Γ Τάξης 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 9 01-10-2020 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 9 30-09-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΣΗΣΤΟΥ 7-9 01-10-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ ΤΑΞΗΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1 30-09-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λ.ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 27-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α3 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 12 30-09-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΞΕΩΝ Β ΚΑΙ ΣΤ 19ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΘΗΡΑΣ 45-47 & ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 30-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Γ3 38ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 40 30-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Α2 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ 30-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Ε2 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Παλούκια Σαλαμίνας ΚΙΛΚΙΣ 1 & Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 19 30-09-2020 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 70 27-09-2020 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 13β 27-09-2020 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΖΑΪΜΗ 39 27-09-2020 Αναστέλλει τη λειτουργία του μόνο το τμήμα Β5