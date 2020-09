Κόσμος

“Βολές” Μπάιντεν κατά Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ

Σφοδρή επίθεση στον Αμερικανό Πρόεδρο από τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στις προσεχείς εκλογές.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την Προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ζήτησε από τους γερουσιαστές να μην ψηφίσουν για την πλήρωση της κενής θέσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που άφησε ο θάνατος της δικαστού Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, «πριν οι Αμερικανοί επιλέξουν τον Πρόεδρό τους».

Η πρόθεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αντικαταστήσει την Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, που πέθανε την Παρασκευή, πριν από την ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου, επιβάλλοντας αυτόν τον διορισμό μέσω της Γερουσίας, αποτελεί «άσκηση ωμής πολιτικής εξουσίας», είπε κατά την διάρκεια ομιλίας του στην Φιλαδέλφεια».

«Ο Πρόεδρος υπήρξε ήδη πολύ σαφής, πρόκειται, απλά και ξεκάθαρα, για μία υπόθεση εξουσίας.», είπε. «Η φωνή των ψηφοφόρων αυτής της χώρας πρέπει να ακουστεί ... είναι εκείνοι για τους οποίους το Σύνταγμα προβλέπει ότι πρέπει να αποφασίσουν ποιος έχει την εξουσία να κάνει αυτόν τον διορισμό».