Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και υποδεχόμαστε τη νέα εβδομάδα με τη Σελήνη στο Σκορπιό να ξυπνάει κατώτερα ένστικτα και το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα να τα εκφράζει με τρόπο άκομψο.

ΚΡΙΟΣ

Οι συνθήκες που δημιουργεί σήμερα το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα είναι ανάλογες ναρκοπεδίου, που πας, πας και δεν ξέρεις πότε θα κάνεις το λάθος για να πυροδοτήσεις την κατάσταση. Χρειάζεται ψυχραιμία για να μην αφήσεις την απογοήτευση που μπορεί να σου δημιουργούν τα προβλήματα σε κάποιες σημαντικές σχέσεις της ζωής σου να επηρεάσει την ψυχολογία σου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πεις λόγια που θα αποτελέσουν τη χαριστική βολή.

ΤΑΥΡΟΣ

Σήμερα η οποιαδήποτε τάση σου να αποδείξεις ότι τα ξέρεις όλα κι ότι εσύ έχεις δίκιο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, αφού θα βρεθούν απέναντι σου άτομα που πραγματικά γνωρίζουν καλύτερα και μπορούν να στο τεκμηριώσουν με πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις. Παράλληλα, μπορεί να κάνεις ή να πεις πράγματα που θα σε φέρουν αντιμέτωπο με το Νόμο, ενώ κάθε προσπάθεια να διεκδικήσεις το δίκιο σου το πιθανότερο είναι να μη βρει υποστηρικτές.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ούτε κι εσύ δεν ξέρεις τι σου έχει πάρει τα μυαλά σήμερα… Μην είν’ ο έρωτας; Μην είν’ οι υποχρεώσεις; Μην είν’ οι διακοπές; Το θέμα είναι να κοιτάξεις να συγκροτηθείς άμεσα, γιατί οι παρεξηγήσεις στις συναλλαγές σου έχουν πολύ συγκεκριμένο διακύβευμα, που δεν είναι άλλο απ’ τα λεφτά και δεν είναι να παίζεις μ’ αυτά τα πράγματα, γιατί οι επιπτώσεις στην ψυχολογία σου θα είναι πραγματικά σημαντικές. Γενικότερα πρόσεχε τα προσωπικά σου αντικείμενα, γιατί υπάρχει πιθανότητα να πέσεις ακόμα και θύμα κλοπής.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Με το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα σήμερα να μη διευκολύνει την επαφή σου ούτε με το ταίρι σου, ούτε με το συνεργάτη σου, ούτε καν με τους ίδιους τους φίλους σου η ψυχολογία σου δεν θα είναι και στα καλύτερα της. Για να μη χειροτερέψεις τα πράγματα προσπάθησε να φανείς διαλλακτικός στις όποιες συζητήσεις και να έχεις πάντα κατά νου ποιον έχεις απέναντι σου, ποιος είναι ο ρόλος του στη ζωή σου, τι σε παίρνει να του πεις και τι μπορεί κι ο ίδιος να ακούσει.

ΛΕΩΝ

Ακόμα κι αν είσαι εσύ ο δυνατός, ο έχων εξουσία μέσα σε ένα πλαίσιο το σημαντικό δεν είναι να αποδεικνύεις και να επιδεικνύεις τη δύναμη σου. Έχεις ένα ρόλο που όπως και οι υπόλοιποι έχει ταχθεί σε ένα σκοπό και η επίτευξή του είναι που μετράει και κρίνει το αποτέλεσμα. Σήμερα λοιπόν, που ο Πλούτωνας βρίσκεται σε όψη τετραγώνου με τον Ερμή προσπάθησε να είσαι αντικειμενικός και ευέλικτος στις συζητήσεις σου, γιατί αυτό στο τέλος μπορεί να λειτουργήσει για το δικό σου όφελος.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Η ερωτική σου ζωή δεν είναι και στα καλύτερα της σήμερα, όχι όμως επειδή κάποιος σε πείραξε, όσο επειδή οι ανασφάλειες σου, η ζήλεια και η τάση σου για κυριαρχία τραβούν την προσοχή σου από τα όμορφα συναισθήματα που ιδανικά θα μπορούσες να βιώνεις. Θα πρέπει όμως να καταλάβεις ότι δεν μπορεί να παίζεις συνέχεια με τα νεύρα και τις αντοχές του άλλου. Όσο χαριτωμένο κι αν βρίσκεις από πλευράς σου να κάνεις τα νάζια σου, ο άλλος δεν μπορεί να το βλέπει πάντα έτσι.

ΖΥΓΟΣ

Η περίοδος που προηγήθηκε δε φαίνεται να βοήθησε πολύ στο να πάρεις ανάσες και να βελτιώσεις τη διάθεση σου, αφού δεν κατάφερες να αφήσεις πίσω και να ξεπεράσεις το άγχος της καθημερινότητας και την ψυχολογική σου κούραση. Αυτό βέβαια απογοητεύει κι εσένα τον ίδιο με αποτέλεσμα να προκαλείς εντάσεις μέσα στον οικογενειακό σου χώρο για ψύλλου πήδημα. Δείξε καλή διάθεση, γιατί θα πρέπει να διαμορφώσεις περιβάλλοντα στα οποία ακόμα κι αν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, εσύ να μπορείς να χαλαρώνεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με τον Ερμή να δέχεται την επιρροή του Πλούτωνα πάνω του βαριά, δεν είσαι για πολύ σημαντικές συζητήσεις σήμερα. Κατ’ αρχάς, δεν μπορείς να κρυφτείς και δεν μπορείς να μιλήσεις πειστικά. Είσαι σαν αυτούς τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς που σφάζονται μεταξύ τους, αλλά μιλάνε για το καλό κλίμα στα παρασκήνια που βγαίνει και προς τα έξω… Επειδή το τι γίνεται στα δικά σου παρασκήνια το ξέρεις μόνο εσύ, καλό θα είναι σήμερα να αφήσεις την πίστα και τις ανακοινώσεις και να γυρίσεις στο καμαρίνι σου να δεις τι θα κάνεις με τα θέματα σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η μέρα απαιτεί προσοχή στις οικονομικές σου δοσοληψίες, όχι μόνο γιατί κάποιος μπορεί να προσπαθήσει να σε εκμεταλλευτεί, αλλά και για το ενδεχόμενο που εσύ μπορεί να διεκδικήσεις πράγματα τα οποία δε δικαιούσαι στην πραγματικότητα. Από την άλλη δεν είναι μέρα για να συνάψεις κάποια εμπορική συμφωνία, όπως θα πρέπει να αποφύγεις και το ενδεχόμενο να υπογράψεις κάποιο συμβόλαιο, αφού ακόμα κι αν διαβάσεις τα ψιλά γράμματα κάτι μπορεί να μην το καταλάβεις όπως θα εννοείται ακριβώς.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ξέχασε καλοκαίρια, διακοπές και ο,τι άλλο και φρόντισε να προσαρμοστείς στα δεδομένα της καθημερινότητας όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα είναι ικανό να σε βάλει σε μπελάδες, αφού είσαι έτοιμος να εναντιωθείς σε ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από σένα να δείξεις την πιο σοβαρή πλευρά του χαρακτήρα σου και που δεν έχουν καμία διάθεση να ανεχτούν τον εγωισμό και την ισχυρογνωμοσύνη σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Το τετράγωνο του Ερμή με τον Πλούτωνα σήμερα σου κόβει από την αισιοδοξία σου και από τη διάθεση σου να συναναστραφείς με κόσμο. Χρειάζεται προσοχή, γιατί μπορεί να χάσεις τον έλεγχο και να πεις και τίποτα «γαλλικά» σε ανθρώπους που μπορεί να μη φταίνε. Στην πραγματικότητα όμως είναι η ψυχολογία σου αυτή που δε σε βοηθάει, γι’ αυτό αν νιώθεις να φτάνεις στα όρια σου, καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να απομονωθείς και να ζητήσεις απ’ τους ανθρώπους σου να το σεβαστούν.

ΙΧΘΥΕΣ

Ο Ερμής σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα σήμερα βγάζουν από μέσα σου τον ακτιβιστή, τον πολιτικό, τον αναρχικό, όποιον εαυτό σου φωνάζει περισσότερο. Επειδή όμως οι ιδεολογικές διαφορές στο παρελθόν έχουν κλείσει σπίτια, καλά θα κάνεις να θυμάσαι ότι μπορείς να έχεις όποια άποψη θέλεις, επιτρέποντας στους άλλους να έχουν τη δική τους, όσο ακραία αντίθετες κι αν είναι αυτές οι απόψεις μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση σήμερα δεν ωφελεί να τραβήξεις κάποιες αντιπαραθέσεις.

Πηγή: astrologos.gr