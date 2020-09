Οικονομία

Κορονοϊός: σε εφαρμογή η υποχρεωτική τηλεργασία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Οι όροι εφαρμογής της τηλεργασίας για τους εργαζόμενους στην Αττική. Τι ισχύει για τις συμβάσεις και τους μισθούς.

Από σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου, μπαίνει σε εφαρμογή η υποχρεωτική τηλεργασία για το 40% των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που εκτελούν εργασίες γραφείου ή εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν εξ αποστάσεως. Πρόκειται για ένα έκτακτο και προσωρινό μέτρο που τίθεται σε ισχύ στο Λεκανοπέδιο της Αττικής για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, το μέτρο της υποχρεωτικής τηλεργασίας να παρατείνεται χρονικά ή να επεκτείνεται γεωγραφικά, εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο.

Σύμφωνα με διευκρινίσεις, που έχουν δοθεί, οι εργοδότες θα έχουν χρονικό περιθώριο 24 ωρών από τη δημοσίευση της ρύθμισης σε ΦΕΚ, προκειμένου να υποβάλουν το έντυπο 4.1 «δήλωση εξ αποστάσεως εργασία-έντυπο ειδικού σκοπού» στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας για τους εργαζόμενους που θέτουν σε τηλεργασία. Όπως έχει ήδη αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, σε περίπτωση που ιδιωτική επιχείρηση παραλείψει την υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου, επιβάλλεται πρόστιμο, ύψους 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης διαβεβαιώνει ότι οι συμβάσεις εργασίας και οι μισθοί όσων εργαστούν με τηλεργασία δεν αλλάζουν, ενώ τονίζει ότι στη μεταρρύθμιση του εργασιακού, η οποία έρχεται τον Οκτώβριο στη Βουλή, θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για την εξ αποστάσεως εργασία-τηλεργασία, που θα ορίζει για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα υγιές, σαφές και συγκεκριμένο θεσμικό περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας, παρατάθηκε, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο. Επίσης, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων λαμβάνονται μέτρα για τον τρόπο προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία. Συγκεκριμένα, για την αποφυγή συνωστισμού, θα υπάρχει ευελιξία κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε τέσσερα κύματα ανά μισή ώρα εντός διώρου από την έναρξη και λήξη του ωραρίου εργασίας.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του συγκεκριμένου έκτακτου μέτρου αναστέλλεται η υποχρέωση της επιχείρησης να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Όμως, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση της επιχείρησης να προαναγγέλλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το χρόνο υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης, πριν από την πραγματοποίησή τους. Τέλος, στο Δημόσιο θα εφαρμοστούν τρία κύματα προσέλευσης στις 7:00, στις 8:00 και στις 9:00 το πρωί.