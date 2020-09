Κοινωνία

“Ιανός”: νεκροί, βιβλικές καταστροφές και απόγνωση

Ο νομός Καρδίτσας δέχθηκε τον περισσότερο όγκο νερού, στη Θεσσαλία, όπου ανασύρθηκε χθες το τρίτο θύμα. Συνεχίζονται οι έρευνες για την 43χρονη στο Μουζάκι.

Τρεις νεκροί και τουλάχιστον μία αγνοούμενη είναι ο τραγικός απολογισμός από το φονικό πέρασμα της κακοκαιρίας “Ιανός”.

Ο νομός Καρδίτσας δέχθηκε τον περισσότερο όγκο νερού, στη Θεσσαλία, και εκεί ανασύρθηκε χθες το τρίτο θύμα. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν περισσότερες από επτά ώρες για να καταφέρουν να τον ανασύρουν μέσα από τα χαλάσματα. Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, βράχια, λάσπες και ξύλα υποχώρησαν και καταπλάκωσαν το σπίτι. Η στέγη υποχώρησε πριν ο 62χρονος προλάβει να αντιδράσει και να βγει για να γλιτώσει.

Υπενθυμίζεται ότι χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν μία ηλικιωμένη γυναίκα από οικία στην Τοπική Κοινότητα Βασιλή στα Φάρσαλα Θεσσαλίας και ένας άνδρας, 63 ετών, πλησίον του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης αγνοούμενης στον ποταμό Πάμισο στο Μουζάκι Καρδίτσας. Η 43χρονη φαρμακοποιός που, το βράδυ της Παρασκευής, αγνοώντας τις απαγορεύσεις, επιχείρησε να διασχίσει τον ποταμό, παρασύρθηκε κι έκτοτε η τύχη της αγνοείται.

Πέντε χιλιάδες σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν μέσα σε λίγες ώρες μέσα στην πόλη της Καρδίτσας. Οι επιχειρηματίες της πόλης προσπαθούν να καθαρίσουν τα μαγαζιά τους, αλλά βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς υπολογίζουν ότι θα χρειαστούν πολλές εβδομάδες για να επαναλειτουργήσουν.

Κλειστά είναι σήμερα και αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία του Δήμου Μουζακίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής. Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης, αποφασίστηκε το κλείσιμο των σχολικών μονάδων καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε υποδομές και κυρίως στο οδικό δίκτυο των περιοχών του δήμου, κάνοντας δυσχερή έως αδύνατη τη μετακίνηση των μαθητών.

Σε φάση αποκατάστασης των άμεσων αναγκών για την πρόσβαση σε οικίες, δρόμους και στις βασικές εγκαταστάσεις σε υποδομές όπως είναι η ηλεκτροδότηση προχώρησαν οι αρμόδιοι φορείς στην περιοχή των Φαρσάλων, η οποία μετράει μεγάλες καταστροφές αλλά και μια νεκρή γυναίκα από την κακοκαιρία. Ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωσε ότι ο δήμος επιχειρεί να στηρίξει την τοπική κοινωνία και να τακτοποιηθούν θέματα της καθημερινότητας. Όπως είπε όλα τα συνεργεία του δήμου επιχειρούν για να διαμορφώσουν συνθήκες αποκατάστασης, απομακρύνοντας λάσπες, αλλά και ανοίγοντας διόδους για να απομακρυνθούν τα νερά σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με όλους τους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων. Σε άμεση συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας, για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους.

Συγκλονίζει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο ιερέας που κατάφερε να σωθεί, την τελευταία στιγμή, όταν τα νερά μπήκαν, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, στον Ιερό Ναό όπου βρισκόταν:

Αίσθηση προκαλεί εξάλλου η δημοσίευση, από επιστήμονες του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σύμφωνα με τους οποίους το φαινόμενο του «Ιανού» ήταν ακραίο, κυρίως όσον αφορά στα ύψη βροχής. Ακόμη ένα ακραίο στοιχείο του Ιανού ήταν η μεγάλη διάρκεια ζωής του με τροπικά χαρακτηριστικά και η έντασή του, που τον κατατάσσουν ως έναν από τους πιο ισχυρούς Μεσογειακούς Κυκλώνες που έχουν καταγραφεί από το 1969, από την αρχή δηλαδή των δορυφορικών παρατηρήσεων.