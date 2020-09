Κόσμος

Λευκός Οίκος: σύλληψη για τον φάκελο με το δηλητήριο

Οι αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι συνελήφθη πρόσωπο το οποίο βαρύνουν υποψίες ότι ταχυδρόμησε φάκελο που περιείχε θανατηφόρο δηλητήριο στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Επιβεβαιώνω ότι έγινε μια σύλληψη στην Πις Μπριτζ στο Μπάφαλο, στη Νέα Υόρκη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άαρον Μπάουκερ, στέλεχος της υπηρεσίας τελωνείων, αναφερόμενος σε μια γέφυρα που συνδέει τον Καναδά με την πολιτεία της Νέας Υόρκης. «Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε. Το πρόσωπο αυτό είναι γυναίκα, η οποία έφερε πυροβόλο όπλο όταν συνελήφθη, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι η ύποπτη θα οδηγηθεί για πρώτη φορά ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα Δευτέρα. Πηγή προσκείμενη στις αμερικανικές αρχές δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι το πρόσωπο που συνελήφθη έχει την καναδική υπηκοότητα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το Σάββατο ότι οι αρχές αναχαίτισαν φάκελο προοριζόμενο για τον Λευκό Οίκο που περιείχε ρικίνη, θανατηφόρο δηλητήριο, με παραλήπτη τον πρόεδρο Τραμπ. Ο φάκελος εντοπίστηκε νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα και δεν έφθασε ποτέ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Η εφημερίδα ανέφερε πως η επιστολή είχε ταχυδρομηθεί από τον Καναδά. Ο Λευκός Οίκος και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει την υπόθεση.

Η ρικίνη βρίσκεται στους σπόρους του ρίκινου του κοινού, αλλά απαιτείται επεξεργασία της για να μετατραπεί σε βιολογικό όπλο. Μπορεί να επιφέρει τον θάνατο μέσα σε 36 έως 72 ώρες από πολυοργανική ανεπάρκεια μετά την έκθεση σε ποσότητα όχι μεγαλύτερη από το κεφάλι μιας καρφίτσας. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί σειρά περιστατικών αποστολής φακέλων με ρικίνη σε αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Το 2018, ο Ουίλιαμ Κλάιντ Άλεν ο τρίτος, από τη Γιούτα, καταδικάσθηκε διότι έστειλε απειλητικές επιστολές στον Τραμπ και άλλους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους , ανάμεσά τους και στον διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι. Όλες οι επιστολές περιείχαν «υλικό του φυτού». Παραμένει φυλακισμένος. Δύο άνθρωποι καταδικάστηκαν επειδή είχαν στείλει επιστολές με ρικίνη στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.