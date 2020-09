Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: πρώτο κρούσμα σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικός βρέθηκε θετική σε σχολείο στην Περαία. Τι λέει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στον ΑΝΤ1.

Συναγερμός σήμανε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας, στη Θεσσαλονίκη, καθώς βρέθηκε θετική στον κορονοϊό μία εκπαιδευτικός.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του σχολείου, μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διατάχθηκε όπως προβλέπεται, οι μαθητές/τριες του συγκεκριμένου τμήματος (Γ2), να μην προσέλθουν στο σχολείο, για 14 μέρες, από σήμερα έως και την Παρασκευή 2/10, με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους.

Εάν κατά την διάρκεια της δεκατετραήμερης καραντίνας, κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα, τότε και μόνο τότε θα πρέπει να υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο. Τονίζεται δε πως πρόκειται να πραγματοποιηθεί άμεσα απολύμανση του σχολικού χώρου.

Επισημαίνεται πώς, όπως προβλέπεται από τον ΕΟΔΥ, αναστέλλεται η λειτουργία μόνο του συγκεκριμένου τμήματος(Γ2). Τα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης κατά της διασποράς του ιού, θα λειτουργούν κανονικά.

Ο διευθυντής του σχολείου, Μ. Υψηλάντης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τόνισε ότι την πρώτη ημέρα που η εκπαιδευτικός εμφάνισε συμπτώματα, ενημέρωσε αμέσως και έμεινε στο σπίτι, αλλά είχε έρθει ήδη σε επαφή με συναδέλφους της και μαθητές.





Πηγή: voria.gr