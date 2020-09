Πολιτική

Στην Κύπρο η Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Θα πραγματοποιηθεί τελετή παρασημοφόρησης της Προέδρου της Δημοκρατίας με το Μεγάλο Περιδέραιο του Τάγματος Μακαρίου Γ΄. Αναλυτικά το πρόγραμμά της.

Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί, από σήμερα έως και την Τετάρτη 23/09, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Η κ. Σακελλαροπούλου αναμένεται να αφιχθεί σήμερα στις 10:35 στο Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσημη τελετή υποδοχής, απόδοση Τιμών, κατάθεση στεφάνου στον Ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει η κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Μετά το πέρας και προγραμματισμένων διευρυμένων συνομιλιών των δύο αντιπροσωπειών, θα πραγματοποιηθεί τελετή παρασημοφόρησης της κ. Σακελλαροπούλου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Μεγάλο Περιδέραιο του Τάγματος Μακαρίου Γ΄.

Στις 12:30 θα γίνει δεκτή από τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Χρυσόστομο Β΄ στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ενώ θα ακολουθήσει γεύμα προς τιμήν της. Στις 15:20 το μεσημέρι, η κα Σακελλαροπούλου θα μεταβεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου θα την υποδεχτεί ο Πρόεδρος του Σώματος Δημήτρης Συλλούρης, ενώ στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρία της Ολομέλειας στο Συνεδριακό Κέντρο. Θα ακολουθήσουν συναντήσεις της κ. Σακελλαροπούλου με αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων.

Το απόγευμα, θα έχει συναντήσεις με τους συλλόγους Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, της Επιτροπής Κατεχομένων Δήμων, του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ και της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας.

Στις 20:00 θα παρατεθεί επίσημο δείπνο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τιμήν της κας Προέδρου της Δημοκρατίας, του κου Π. Κοτσώνη και της αντιπροσωπείας της.