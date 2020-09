Αθλητικά

Champions League: φαβορί ο Ολυμπιακός, ελπίδες για ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Ξεκινούν οι πρώτοι αγώνες για τα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Με δύο ελληνικές ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στους ομίλους του Champions League, διεξάγονται το προσεχές διήμερο οι πρώτοι αγώνες για τα play off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός είναι το λογικό φαβορί με αντίπαλο την Ομόνοια, που άφησε εκτός συνέχειας -στα πέναλτι- τον Ερυθρό Αστέρα. Χωρίς ουσιαστικά αγωνιστικά προβλήματα, οι «ερυθρόλευκοι» του Πέδρο Μαρτίνς, θα επιδιώξουν την Τετάρτη (23/9, 22:00) να βάλουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τα... θεμέλια της πρόκρισης με ένα σκορ ασφαλείας, εν΄ όψει του επαναληπτικού στην Λευκωσία.

Οσον αφορά στον ΠΑΟΚ, που απέκλεισε με πολύ καλή απόδοση την Μπενφίκα προκαλώντας αίσθηση στην ποδοσφαιρική Ευρώπη, θα διεκδικήσει στο Κράσνονταρ ένα σκορ που θα δίνει ελπίδες πρόκρισης, δεδομένου ότι ο επαναληπτικός θα γίνει στην Τούμπα. Οι Ρώσοι βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, καθώς το πρωτάθλημα τους βρίσκεται στην 8η αγωνιστική, με αποτέλεσμα να έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους.

Ελληνικό ενδιαφέρον έχει και η αναμέτρηση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Σάλτσμπουργκ, καθώς στον πάγκο της ισραηλινής ομάδας κάθεται ο Γιώργος Δώνης, ο οποίος καλείται να προετοιμάσει τους παίκτες του για μία μεγάλη πρόκληση απέναντι στην υπερδύναμη του αυστριακού ποδοσφαίρου της τελευταίας πενταετίας.

Από τα υπόλοιπα «ζευγάρια» η Ντιναμό Κιέβου είναι το φαβορί για την πρόκριση απέναντι στην Γάνδη, ενώ «ανοικτό» είναι το «εισιτήριο» για τις αναμετρήσεις Μόλντε-Φερεντσβάρος και Σλάβια Πράγας-Μίντιλαντ.

Το πρόγραμμα των play off, έχει ως εξής:

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου (22:00)

Κράσνονταρ (Ρωσία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Iσραήλ)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μίντιλαντ (Δανία)

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου (22:00)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Ομόνοια (Κύπρος)

Γάνδη (Βέλγιο)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Μόλντε (Νορβηγία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Το πρόγραμμα των ρεβάνς, έχει ως εξής:

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου (22:00)

Ομόνοια (Κύπρος)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Γάνδη (Βέλγιο)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μόλντε (Νορβηγία)

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου (22:00)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Κράσνονταρ (Ρωσία)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Iσραήλ)

Μίντιλαντ (Δανία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία)