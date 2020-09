Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Tελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων . Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται.

Μέχρι και σήμερα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στον τρίτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να δοθεί μια μικρή χρονική παράταση.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέχρι και χθες περισσότερες από 121.000 επιχειρήσεις είχαν υποβάλει οριστική αίτηση, αριθμός ο οποίος κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός. Την ίδια ώρα, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται περαιτέρω κίνητρα για τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ισχυρό είναι το ενδεχόμενο στον νέο κύκλο οι επιχειρήσεις που θα μπορούν να συμμετάσχουν να κληθούν να επιστρέψουν μέρος του ποσού που θα λάβουν και το υπόλοιπο να καταβληθεί με τη μορφή επιδότησης.

Στον τρίτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport (www.aade.gr/mybusinesssupport) της ΑΑΔΕ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, υπάρχει δυνατότητα να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος εφόσον:

Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία που περιγράφεται στην απόφαση (τουρισμός, εστίαση, εμπόριο κλπ) ή αν στην ίδια κατηγορία ανήκει ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας αλλά τα ακαθάριστα έσοδά της κατά την 20.03.2020 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Έχουν την έδρα τους στον δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων του δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

Δικαίωμα έχουν και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.



Από τον τρίτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής εξαιρούνται:

Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.

Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, αλλά και

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» στοιχεία για την πορεία του τζίρου τους για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020, αλλά και μετά την υπαγωγή τους για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020.

Με υπουργική απόφαση αναμένεται να καθοριστεί ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Σκέψεις να «χαρίζεται» μέρος της Επιστρεπτέας

Το ενδεχόμενο ένα μέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής να μην επιστρέφεται, αλλά να δίνεται με μορφή επιδότησης εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Στην περίπτωση που αυτό υλοποιηθεί, τότε θα εφαρμοστεί στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ύψους 600 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους.

Όπως διευκρίνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤ1», μια τέτοια απόφαση θα αφορά συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται lockdown και δέχονται ισχυρό πλήγμα.

Μετά και τις καταστροφές που υπέστησαν επιχειρήσεις από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δικαίωμα συμμετοχής στο 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα έχουν οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους δήμους που έχουν πληγεί, χωρίς να απαιτείται η μείωση ποσοστού τζίρου και η χρήση της ταμειακής μηχανής.

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί φέτος μέσω και των τεσσάρων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα ανέλθει στα 4 δισ. ευρώ.