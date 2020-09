Κόσμος

Ινδία: Πολύνεκρη κατάρρευση πολυκατοικίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέκα νεκροί και φόβοι για δεκάδες παγιδευμένους στα συντρίμμια του κτιρίου.

Τριώροφη πολυκατοικία στο Μπιγουάντι, προάστιο της μητρόπολης Μουμπάι, κατέρρευσε νωρίς σήμερα το πρωί με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές.

«Δέκα άνθρωποι χάθηκαν, διασώσαμε 11 ανθρώπους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του δήμου Τάνε, όπου υπάγεται το Μπιγουάντι.

Επιτόπου έχουν αναπτυχθεί περίπου σαράντα μέλη σωστικών συνεργείων, ανάμεσά τους περίπου τριάντα στελέχη της εθνικής δύναμης αντιμετώπισης καταστροφών.

Σύμφωνα με τον Σάτια Ναραγιάν Πραντάν, επικεφαλής της εθνικής δύναμης αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδίας, ομάδες ειδικών με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκυλιών αναζητούσαν τους «20 ως 25 ανθρώπους που πιστεύεται πως έχουν παγιδευτεί» στα συντρίμμια.

Ο ίδιος αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα πως ήδη περίπου 20 άνθρωποι διασώθηκαν από κατοίκους της περιοχής.

Το Μπιγουάντι απέχει περίπου 38 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μουμπάι, της ινδικής οικονομικής πρωτεύουσας.

Τα αίτια της καταστροφής δεν είναι γνωστά ακόμη. Όμως οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συνηθισμένο φαινόμενο την περίοδο των μουσώνων, από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές διαβρώνουν θεμέλια κτιρίων, τα κάνουν επικίνδυνα για τους ενοίκους τους.

Οι μουσώνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή, ιδίως στη γεωργία, στη νότια Ασία. Αλλά προκαλούν επίσης κάθε χρόνο καταστροφές μεγάλου εύρους και πλημμύρες.