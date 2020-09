Οικονομία

“Ιανός” - ΔΕΔΔΗΕ: Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται προβλήματα

Συνεχίζει τον "αγώνα δρόμου" ο ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την νεώτερη ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ, η εικόνα ως προς την πορεία των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει ως εξής:

Στην Κεφαλονιά συνεχίζονται οι εργασίες για την επανηλεκτροδότηση στην Αγία Ευθυμία, Άσσος, Κομιτάτα και Φισκάρδο, καθώς στα περισσότερα σημεία τα συνεργεία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα πρόσβασης που σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό δέντρων που έχει πέσει πάνω στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας δυσχεραίνει σημαντικά το έργο τους.

Στη Ζάκυνθο έχουν ηλεκτροδοτηθεί και οι περιοχές Μαριές, Εξωχώρα, Καμπί, και Αγ. Νικόλαος με αποτέλεσμα οι εργασίες σε ολόκληρο το Δίκτυο Μέσης Τάσης να έχουν ολοκληρωθεί και τα συνεργεία να συνεχίζουν την αποκατάσταση μεμονωμένων διάσπαρτων βλαβών σε διάφορα σημεία του νησιού.

Στην Ιθάκη με την επανηλεκτροδότηση όλων των περιοχών του βόρειου τμήματος του νησιού τις επόμενες ώρες, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στο νησί.

Στην Καρδίτσα, όπου οι εργασίες συντονίζονται από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου Η. Μενεγάτο,το πρόβλημα της άντλησης των υδάτων παραμένει σοβαρό και τα ενισχυμένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν τον αγώνα για την ηλεκτροδότηση όλων των υποσταθμών της πόλης, έχοντας φτάσει τους 80 από ένα σύνολο 114, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η σύνδεση 4 Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών.