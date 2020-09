Κοινωνία

Μεταναστευτικό: έκλεισαν κι άλλες ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έκλεισαν ακόμη εννέα ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε Γρεβενά, Φλώρινα Θεσσαλονίκη και Κοζάνη.

Κατά 40% μειώθηκαν μέσα σε τρεις μήνες τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Filoxenia”.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έκλεισαν ακόμη εννέα ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο σε Γρεβενά, Φλώρινα Θεσσαλονίκη και Κοζάνη. Οι συνολικά 301 διαμένοντες μεταφέρθηκαν σε δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.

Με το πρόγραμμα “Filoxenia” από τα μέσα Ιουλίου, έχουν κλείσει συνολικά 27 δομές στην Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Προγραμματίζεται άμεσα μέχρι το τέλος του έτους το κλείσιμο των τελευταίων 40 ξενοδοχείων.