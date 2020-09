Κοινωνία

Καθάρισαν το βανδαλισμένο μνημείο των θυμάτων της Marfin (εικόνες)

Άμεσα καθαρίστηκε, το μνημείο των θυμάτων της Marfin, που είχε γίνει στόχος βανδάλων το βράδυ της Κυριακής.

Ειδικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων καθάρισαν άμεσα το μνημείο, στο οποίο, άγνωστοι, το βράδυ της Κυριακής, έγραψαν συνθήματα με κόκκινη μπογιά και μαύρο μαρκαδόρο.

Υπενθυμίζεται πως το μνημείο για τα θύματα της Marfin είχε εγκαινιαστεί στις 9 Μαΐου από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μνήμης που είχε πραγματοποιηθεί στο σημείο που έχασαν την ζωή τους οι τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας το 2010.