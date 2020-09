Κοινωνία

Κορονοϊός: έκλεισε σχολείο στην Πετρούπολη

Καθηγητές βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Καταγγελίες από μαθητές για τα μέτρα και κατάληψη...

Αυξάνονται τα σχολεία που βάζουν "λουκέτο" λόγω κρουσμάτων κορονοϊού.

Τελευταία περίπτωση αυτή του 2ου Γυμνασίου Πετρούπολης, που έκλεισε καθώς τρεις καθηγητές βρέθηκαν θετικοί.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" εξέφρασε την ανησυχία του, καθώς δεν ελήφθησαν αμέσως μέτρα. Έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση και σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην ενημέρωση γονέων και παιδιών.

"Προσπαθούμε να πάρουμε πληροφορίες. Άλλα λένε σε μένα, άλλα στην υπεύθυνη. Υπάρχει τρομερή ανησυχία" τόνισε χαρακτηριστικά.

Η είδηση προκάλεσε την ανησυχία σε διπλανό σχολείο, οι μαθητές του οποίου καταγγέλλουν ότι τα μέτρα είναι ελλιπή και έτσι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη.

