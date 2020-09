Οικονομία

Παρεμπόριο: Τσουχτερά πρόστιμα μετά από ελέγχους

Βαριά πρόστιμα επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους σε Αττική και όχι μόνο. Καταστράφηκαν 1.429 προϊόντα «μαϊμού»

Πρόστιμα συνολικού ύψους 18.200 ευρώ επιβλήθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου στο σύνολο της χώρας.

Η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε σήμερα την εβδομαδιαία επιχειρησιακή δραστηριότητα:

1. Κατά το χρονικό διάστημα από 14.09.2020 έως και 20.09.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 180 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις.

2. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και την συνδρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών, αρχών, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Λάρισα.

3. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 18.200 ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017).

4. Κατασχέθηκε περίπου 1 τόνος οπωροκηπευτικών, αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας προς βρώση, καθώς στερούνταν των νόμιμων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης.

5. Τέλος, σε επιχειρήσεις πάταξης του παραεμπορίου στη Θεσσαλονίκη, μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από την Ελληνική και Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης και υπό το συντονισμό της ΔΙ.Μ.Ε.Α., κατάσχεσαν και κατέστρεψαν συνολικά 1.429 τεμάχια ειδών παραεμπορίου (κυρίως απομιμητικά).