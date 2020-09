Life

Η μυθοπλασία “είναι” στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ο ΑΝΤ1, για άλλη μια χρονιά, στηρίζει έμπρακτα τους ηθοποιούς, τους σεναριογράφους και όλους όσοι εργάζονται στις παραγωγές των σειρών.

Σε μια εποχή που μας δοκιμάζει όλους, ο ΑΝΤ1 δείχνει στους τηλεθεατές την πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της τηλεόρασης. Φέτος, ο ΑΝΤ1 είναι το μοναδικό κανάλι που αποφάσισε να θέσει τις ελληνικές σειρές μυθοπλασίας ως τη βάση του προγράμματός του.

Ο ΑΝΤ1, για άλλη μια χρονιά, στηρίζει έμπρακτα τους ηθοποιούς, τους σεναριογράφους και όλους όσοι εργάζονται στις παραγωγές των σειρών, σε μία περίοδο μάλιστα που ο καλλιτεχνικός χώρος έχει πληγεί, και αυτός, από την πανδημία. Επενδύει σε κάτι που θεωρεί πολύτιμο, σε κάτι που του χάρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες κατά την 30χρονη παρουσία του στον τηλεοπτικό αέρα.

Την αυλαία για φέτος σήκωσαν, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι «Άγριες Μέλισσες», η ναυαρχίδα της ελληνικής τηλεοπτικής μυθοπλασίας. Καθημερινά και σε νέα ώρα πλέον, στις 22:00, παρακολουθούμε με κομμένη την ανάσα το πως εξελίσσονται οι ζωές των χαρακτήρων που έγιναν κομμάτι της ζωής μας. H καινούρια καθημερινή δραματική σειρά του ΑΝΤ1, « Ήλιος», έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και μας έδωσε μια πρώτη γεύση για το τι θα παρακολουθούμε καθημερινά στις 20:00.

Το «Καφέ της Χαράς» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, και μαζί του επιστρέφουν όλοι οι γνώριμοι χαρακτήρες από το Κολοκοτρωνίτσι. Φέτος, έρχονται και δύο ολοκαίνουριες κωμικές σειρές, εμπνευσμένες από τον… κόσμο του ελληνικού στρατού και της ελληνικής οικογένειας. Το «Παρουσιάστε!» από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00, «κατατάσσεται» στο καινούριο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, φέρνοντας μαζί πολλές από τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τη στρατιωτική θητεία. Επίσης, από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 21:00, η ατμόσφαιρα θα γίνεται πιο …οικογενειακή μέσα από το «Η Φαμίλια», που υπόσχεται να μας κάνει να ταυτιστούμε μαζί της και να γελάσουμε με όλα τα λογικά και παράλογα που έχει να αντιμετωπίσει μια σύγχρονη οικογένεια.

Η καρδιά της ελληνικής μυθοπλασίας χτυπά και αυτήν τη σεζόν στον ΑΝΤ1.

