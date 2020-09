Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός για κρούσματα στο Άγιον Όρος

Τουλάχιστον οχτώ επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε μία μόνο μονή (Αγίου Παύλου) του Αγίου Όρους, που τέθηκε ήδη σε καραντίνα.

Ένας μοναχός, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε για νοσηλεία έκτος Άθω καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ κατευθύνεται προς το Άγιον Όρος καθώς τουλάχιστον ένα κρούσμα έχει εντοπιστεί σε μια άλλη μονή (Χελανδαρίου), όπως και ένα σε σκήτη (Λακοσκήτη).

Η Ιερά Κοινότητα έχει περιορίσει στο ελάχιστο τον αριθμό των προσκυνητών στον Άθω και κατά την αναχώρησή τους από τα λιμάνια της Ουρανούπολης και της Ιερισσού, οι επισκέπτες υποβάλλονται σε θερμομέτρηση.