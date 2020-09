Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Αναστασιάδης: Ενιαίο μέτωπο Ελλάδας – Κύπρου

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υποδέχτηκε την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Η επίσκεψή σας συμπίπτει με μια περίοδο κρίσης, η οποία προκαλείται σαν αποτέλεσμα της τουρκικής επιθετικότητας, των τουρκικών εκνόμων ενεργειών, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια σειρά πράξεων που αν δεν υπήρχε η, από πλευράς Ελλάδος, ψύχραιμη αντιμετώπιση, ενδεχόμενα να οδηγούσαν σε αναπόφευκτα ανεπιθύμητες, για λαούς που αγαπούν την ειρήνη, καταστάσεις στην περιοχή», δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η οποία πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο

Υποδεχόμενος την Πρόεδρο ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε ότι τα προβλήματα των δύο χωρών είναι προβλήματα και της Ευρώπης γιατί τα σύνορα των δύο χωρών είναι σύνορα και της Ευρώπης.

Από την πλευρά της, η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι η επίσκεψή της στην Κύπρο είναι ενδεικτική της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει τις δύο χώρες και της σημασίας που αποδίδει η Ελλάδα στο Κυπριακό. «Είναι όντως μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Η επίσκεψή μου τονίζει ότι οι δύο χώρες έχουν ενιαίο αρραγές διπλωματικό μέτωπο με γνώμονα πάντα το κοινό εθνικό συμφέρον και στηριζόμενες πάντοτε στο διεθνές δίκαιο. Ζήσαμε δύσκολες στιγμές, στις οποίες αναφερθήκατε και εσείς και κανείς δε μπορεί να μας εγγυηθεί ότι τελείωσαν. Η αποχώρηση του Ορουτς Ρέις είναι ένα βήμα προς την αποκλιμάκωση, αλλά απομένει να αποδειχθεί αν ήταν μια κίνηση τακτικής ενδεχομένως με βραχυπρόθεσμη στόχευση ή είναι μια επιλογή που έχει ορίζοντα και συνέχεια».

Η κατ'ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων έχει ολοκληρωθεί και ήδη ξεκίνησαν οι διευρυμένες συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο πλευρών.